Wypróbuj masaż na udrożnienie zatok. To domowy sposób na katar. Możesz z niego korzystać nie tylko wtedy, gdy masz infekcję, ale też wtedy, gdy nie masz cieknącego nosa, ale oddychanie jest utrudnione z powodu obrzęku śluzówki. To niesamowite, ale czasami wystarczają sekundy, aby poczuć ulgę. Metoda ta nie ma skutków ubocznych i można po nią sięgać kilka razy w ciągu dnia.

Jak masażem udrożnić zatoki? To nie takie trudne. Masażem należy objąć wszystkie obszary, w których odczuwasz dyskomfort – czy to na czole, obok nosa, w policzkach, czy we wszystkich tych częściach twarzy. Masując, stosuj bardzo lekki dotyk. Nie wywieraj dodatkowego nacisku na objęte stanem zapalnym zatoki. Zbyt mocny masaż zatok może prowadzić do zawrotów głowy.

Poniżej podpowiadamy, jak wykonać masaż poszczególnych zatok – czołowych, przynosowych i szczękowych.

Masaż zatok czołowych

Zacznij od lekkiego głaskania skóry czoła. Oprzyj opuszki 4 palców poza kciukiem na skórze czoła tuż nad brwiami. Palce lekko rozstawione. Wykonuj ruchy skośne – w górę i na zewnątrz czoła. Nie naciskaj mocno na skórę. Siły powinno być tyle, aby skóra była lekko pociągana palcami. Powtarzaj przez minutę.

Po głaskaniu czoła przejdź do „szczypania” brwi. Chwytaj skórę brwi od dołu i góry między kciukami a palcami wskazującymi. Odciągaj delikatnie skórę od czaszki na 2-3 sekundy. Przesuwaj palce w kierunku końcówek brwi. Na całej ich długości wykonuj 4-5 „uszczypnięć”. Powtórz 2-3 razy.

Następnie użyj opuszek palców poza kciukiem i palcem małym. Złącz palce i opuszki oprzyj na skórze czoła tuż nad zewnętrzną połową brwi. Naciskaj palcami na skórę tylko tyle, ile trzeba, aby móc ją pociągnąć. Pociągnij skórę w górę i utrzymaj jej naciągnięcie minimum 60 sekund. Zamknij oczy, zrelaksuj się i poczuj, jak pojawia się uczucie ulgi i zmniejszenia ucisku w zatokach czołowych.

Na koniec zrób głęboki wdech i odchyl głowę w tył. Utrzymaj powietrze w płucach tak długo, jak zdołasz, a następnie, opuszczając głowę do normalnego ustawienia zrób wydech.

Masaż zatok przynosowych

Skup się na skórze między nosem a oczami oraz między nosem a policzkami – po obu stronach całej długości nosa. Użyj palców wskazujących i zacznij od górnej części nosa. Połóż opuszki palców na skórze między nosem a oczami, tuż pod brwiami. Opuszki palców skierowane do nosa. Wykonaj ruch obracania palców, aby lekko pociągnąć skórę od nosa w kierunku oczu. Przestaw palce niżej i powtórz ruch napinania skóry na zewnątrz. Kontynuuj, aż dojdziesz do skrzydełek nosa. Na całej długości nosa powinnaś wykonać 4-5 ruchów. Powtórz 3-4 razy.

Na koniec oprzyj palce wskazujące na bokach nosa tuż przy oczach. Leciutko naciskając, powoli przesuwaj palce w dół aż do boków skrzydełek nosa. Powtarzaj przez 30 sekund.

Masaż zatok szczękowych

Oto najprostsza i jednocześnie bardzo skuteczna metoda masażu zatok szczękowych. Zacznij od masowania poprzez zataczanie kółeczek na skórze na kościach policzkowych. Używaj palca wskazującego lub wskazującego i środkowego. Przesuwaj palce od nosa do boku twarzy. Kontynuuj przez 30 sekund.

Następnie użyj kciuków i oprzyj ich opuszki od dołu na kościach policzkowych – znajdziesz tam zagłębienia. Tam umieść opuszki kciuków i wyraźnie, ale nie za mocno naciskaj przez 20-30 sekund.

Na koniec użyj opuszek palców wskazujących. Oprzyj je na skórze po bokach nosa tuż pod oczodołami. Naciągnij lekko skórę na zewnątrz i utrzymaj przez 6 sekund. Przenieś palce ok. 1 cm niżej i powtórz naciąganie skóry na zewnątrz przez 6 sekund. Przenieś palce niżej, na wysokość skrzydełek nosa, i ponownie wykonaj naciąganie skóry od nosa na zewnątrz, utrzymując je 6 sekund. Całość powtórz 2-3 razy.

Poniżej filmik pokazujący jak może wyglądać kompleksowy masaż na udrożnienie zatok:

Zanim zaczniesz masaż shiatsu na zatoki, dobrze oczyść nos. Wykonując uciski, staraj się oddychać przez nos. Na poniższym obrazku zaznaczyliśmy miejsca, które należy masować w czasie masażu shiatsu na zatoki. Są to:

pionowa linia od brwi do połowy czoła,

miejsca pod brwiami, nad oczodołami,

miejsca obok górnej granicy skrzydełek nosa,

miejsca tuż obok i poniżej skrzydełek nosa.

rys. Masaż zatok shiatsu/ Adobe Stock, mozart3737

Połóż pionowo 4 palce prawej dłoni na czole w taki sposób, by mały palec znalazł się między brwiami, a wskazujący w połowie czoła. Lekko uciskając, wykonuj palcami ruchy koliste przez ok. 20 sekund.

Przejdź do punktów pod brwiami. Uciśnij je lekko kciukami przez 20 sekund. Następnie oprzyj opuszki palców skazujących obok nosa powyżej nozdrzy. Uciskaj je 20 sekund. Ostatni etap, to punkty obok skrzydełek nosa i tuż pod nimi. Użyj palców wskazujących i uciskaj te punkty przez 20 sekund.

Zacznij od zapoznania się z poniższym obrazkiem, który z jednej strony pokazuje położenie zatok czołowych, przynosowych (sitowych i klinowych) oraz szczękowych. Z drugiej strony wyjaśnia, na czym polega zapalenie zatok – to obrzęk śluzówki, zamykający ujścia zatok, stan zapalny błony śluzowej i wysięk, czyli wydzielina zalegająca w zatokach.

fot. Co daje masaż na zapalenie zatok/ Adobe Stock, nmfotograf

Masaż na udrożnienie zatok zmniejsza obrzęk śluzówki, udrażnia odpływy zatok i ułatwia wydmuchanie z nich wydzieliny. Pozwala też do razu poczuć ulgę, jakby ciśnienie w zatokach zmniejszyło się, a powietrze mogło przez nie swobodniej przepływać. Bardzo często po masażu wyraźnie poprawia się też przepływ powietrza przez nos.

Masaż na zatoki potrafi też zmniejszyć ból głowy, ból zatok i zębów, jeśli wynika właśnie z nieprawidłowości w ich obrębie.

