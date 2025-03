Spis treści:

Reklama

U zdrowej osoby nos jest drożny i nie wydostaje się z niego żadna wydzielina. Pojawienie się jej świadczy o toczącej się infekcji lub alergii. Dużo obaw pojawia się, gdy zauważamy katar z krwią. Ważne jest wówczas to, czy jest to tylko wydzielina podbarwiona niewielką ilością krwi (drobne niteczki krwi), czy też jest to masywne krwawienie trudne do zatamowania.

Istotne są również okoliczności, w których pojawił się katar z krwią. Czy jest to niewielki ślad krwi, który pojawia się po silnym dmuchaniu nosa, czy też jest to masywne samoistne krwawienie występujące już po niewielkim urazie? Warto zastanowić się, czy towarzyszą temu objawy infekcji, czy problem wystąpił sporadycznie, czy też nawraca regularnie oraz czy było poprzedzone urazem lub operacją. Koniecznie trzeba zmierzyć ciśnienie tętnicze towarzyszące takiemu zdarzeniu - wyjaśnia lek. Joanna Pietroń, specjalistka chorób wewnętrznych.

Pojawienie się kataru z krwią może być spowodowane różnymi stanami. Najczęściej wydzielina z nosa podbarwiona krwią pojawia się po podrażnieniu delikatnej śluzówki nosa w trakcie infekcji, może być spowodowana suchością śluzówki lub oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem.

Jednak katar z domieszką krwi może też być objawem poważnej choroby, np.: zaburzeń krzepnięcia, obecności guza (naczyniako-włókniaka i innych), jak również towarzyszyć skokom ciśnienia tętniczego – źle kontrolowanego lub nierozpoznanego i nieleczonego.

Wydzielina określana jako katar z krwią może też być spowodowana stosowaniem leków przeciwkrzepliwych: ich przedawkowaniem (np.: acenocumarol, sintrom, warfaryna) lub objawem ubocznym ich stosowania (np.: salicylany).

Katar z domieszką krwi jest jednym z możliwych objawów polipów w nosie. Jest to jednak rzadko występujący objaw tego schorzenia. Kiedy polipy podrażniają śluzówkę nosa albo towarzyszy im stan zapalny, to może dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych i obecności wydzieliny podbarwionej krwią.

Nawracający katar z krwią może świadczyć o guzie złośliwym zlokalizowanym w jamie nosowej lub zatokach. Zazwyczaj schorzenie daje również inne objawy takie jak uczucie blokady nosa (często z jednej strony), uczucie ucisku w nosie lub głowie, obrzęk w obrębie policzka lub nosa, bóle głowy, bóle twarzy, zaburzenia węchu i smaku.

Gdy zauważymy katar z krwią, najlepiej nie panikować, nie bagatelizować, ale reagować. Krwawienie z nosa wymaga zdiagnozowania przyczyny i zlokalizowana źródła. Pomocne jest badania m.in. przez laryngologa , internistę lub pediatrę. Czasem konieczne jest wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych (morfologia, układ krzepnięcia) lub obrazowych.

Gdy krwawienie z nosa wystąpi, należy przyjąć pozycję siedzącą z głową pochyloną do przodu, spokojnie oddychać przez usta. Następnie trzeba oczyścić delikatnie jamy nosa, każdą dziurkę osobno poprzez staranne wydmuchanie, aby nos udrożnić. Potem należy ucisnąć skrzydełka nosa kciukiem i palcem wskazującym przez kilka, kilkanaście minut. Osoba towarzysząca może położyć zimny okład na kark i zmierzyć ciśnienie tętnicze. Jeżeli objawy nie ustąpią, trzeba skierować się na ostry dyżur laryngologiczny.

Podczas krwawienia z nosa nie odchylamy głowy do tyłu ani nie kładziemy się na plecach. Takie pozycje sprawiają, że możemy się zakrztusić spływającą krwią. Jeżeli nie można siedzieć, należy się położyć na boku - mówi lek. Joanna Pietroń.

Gdy zauważysz katar z krwią u małego dziecka, najlepiej skonsultować z pediatrą lub laryngologiem. Niepokój powinny wzbudzić u rodziców:

wydzielina tylko z jednej dziurki – istnieje wtedy prawdopodobieństwo obecności ciała obcego w przewodzie nosowym,

– istnieje wtedy prawdopodobieństwo obecności ciała obcego w przewodzie nosowym, obfite, nawracające krwawienia mogące świadczyć o poważnej chorobie ogólnoustrojowej.

Łagodne krwawienia mogą towarzyszyć alergicznemu nieżytowi nosa (katar sienny). Trzeba przyznać, że krwawienia z nosa u dzieci są zjawiskiem częstym, mogą towarzyszyć chorobom zakaźnym, przeziębieniom, które są powszechne w tej grupie wiekowej. Często też ustępują samoistnie i nie udaje się ustalić ich źródła - dodaje lekarka.

Zmiany hormonalne w ciąży mogą być przyczyną pojawienia się krwistej wydzieliny z nosa. Jeżeli krwawienie jest łagodne, nie powinno budzić niepokoju. Ciąża jednak nie zwalnia od oceny całościowej zdrowia kobiety pod kątem innej przyczyny, która mogła doprowadzić do wystąpienia takiej dolegliwości.

Niektóre osoby mogą zauważyć ropny katar z krwią. Czy jest on groźny? Naturalny przebieg infekcji wirusowej dróg oddechowych jest taki, że wydzielina, która początkowo jest wodnista, przezroczysta po kilku dniach zmienia zabarwienie na gęstą śluzową, o kolorze żółtym lub zielonkawym (zielony katar). Pacjenci często mówią wtedy o wydzielinie ropnej. Kolor nadaje jej obecność leukocytów (białych krwinek) i zwykle nie oznacza nadkażenia bakteryjnego. Świadczy o aktywacji mechanizmów obronnych danej osoby. Nie jest też bezpośrednim wskazaniem do stosowania antybiotyków. Wymaga to ogólnej oceny stanu pacjenta.

Reklama

Czytaj także:

Polipy w nosie

Wapno na krwawienia z nosa? Lepiej zadbać o właściwą dietę

Zatkany nos bez kataru – co oznacza i jak skutecznie udrożnić nos?

O czym świadczy kolor kataru? Żółty, zielony, przezroczysty i czerwony katar a jego przyczyna