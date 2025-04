Znów pociągasz nosem i zastanawiasz się, skąd znalazła się w nim ta wodnista lub gęsta wydzielina? Mechanizm powstawania kataru jest prosty, chociaż różni się nieco w zależności od czynnika, który go wywołuje.

Skąd się bierze katar?



Zdrowy nos wcale nie jest suchy – znajduje się w nim wydzielina, której zadaniem jest wyściełanie, chronienie i nawilżanie błony śluzowej. Infekcje wirusowe, a rzadziej – bakteryjne lub kontakt z alergenem powodują, że dochodzi do zwiększonej produkcji tejże wydzieliny w nosie, zwanej katarem.

Nieżyt nosa jest więc reakcją obronną systemu odpornościowego. Dochodzi wówczas do:

zwiększenia wydzieliny , która ma ułatwiać usuwanie drobnoustrojów z organizmu,

, która ma ułatwiać usuwanie drobnoustrojów z organizmu, rozszerzenia naczyń krwionośnych w nosie, powodujące obrzęk, które wiąże się ze zwiększonym przepływem krwi i transportem komórek układu odpornościowego.

Poranny katar może być wynikiem alergii. Wtedy występuje „blokada” (zatkanie) nosa wywołana przez obrzęk śluzówek nosa oraz wodnistą wydzielinę. Jeżeli jednak wydzielina jest gęsta, zielono zabarwiona i ma nieprzyjemny zapach, może być objawem zapalenia zatok obocznych nosa. W takim przypadku, gdy leżymy, wydzielina łatwiej spływa do nozdrzy i „zatyka” je. Aby ustalić przyczynę dolegliwości, należy skonsultować się z laryngologiem. Do tego czasu ulgę przyniesie poranne przepłukiwanie nosa roztworem soli fizjologicznej (bez recepty) – wyjaśnia specjalista med. rodzinnej Magdalena Jarzynka.

W skład kataru wchodzą m.in. wspomniane już komórki odpornościowe, czyli leukocyty – ich duża ilość sprawia, że mamy do czynienia z katarem żółtym lub zielonym.

Nienależyta higiena nosa, na przykład zbyt rzadkie jego wydmuchiwanie, może prowadzić do nadkażenia bakteryjnego.

Skąd się bierze katar bakteryjny?



Dochodzi do niego zazwyczaj wtedy, gdy do uszkodzenia błony śluzowej nosa spowodowanej przez wirusy dostaną się też bakterie. Wówczas katar staje się jeszcze bardziej uciążliwy. Trzeba jednak zaznaczyć, że kolor kataru wcale nie świadczy o jego pochodzeniu: zielona lub żółta wydzielina jest po prostu kolejnym etapem zakażenia.

Skąd się bierze katar zatokowy?



Uczucie zatkanych zatok bierze się stąd, że nagromadza się w nich śluz spowodowany ostrym lub przewlekłym nieżytem nosa. Często taki stan kończy się tym, że w zatokach zaczynają żerować bakterie, dla których taka wydzielina jest pożywką, doprowadzając do nadważenia bakteryjnego. W takim przypadku konieczny do wyleczenia będzie antybiotyk.

Skąd się bierze katar alergiczny?



Objawy kataru siennego to wodnista wydzielina w nosie, łzawienie oczu, kichanie i swędzenie w gardle. Taki katar wywołują wdychane z powietrza alergeny takie jak pyłki roślin, sierść, grzyby czy roztocza – dochodzi wówczas do reakcji zapalnej błony śluzowej nosa. Na to, czy będzie nam dokuczał ten rodzaj kataru, wpływ mają m.in. predyspozycje genetyczne.

