Wiele osób poszukuje w internecie sposobów na wyleczenie przeziębienia w jeden dzień. Chociaż jest to łagodna infekcja, to jednak może utrudnić funkcjonowanie i realizowanie codziennych zadań. Niestety nie można zlikwidować objawów infekcji w tak krótkim czasie, ale są metody, które pomogą nam skrócić czas choroby oraz złagodzą dolegliwości takie jak katar, kaszel i gorączka.

Spis treści:

Pytanie powinno brzmieć raczej: czy można szybko wyleczyć przeziębienie. Nie ma skutecznego lekarstwa na przeziębienie. Chorobę powoduje ponad 200 różnych wirusów (najczęściej są to rhinowirusy). Przeziębienie trwa średnio 7 dni, a niektóre objawy mogą utrzymywać się nawet 10-14 dni. Niewiele możemy zrobić, żeby istotnie skrócić ten czas.

Niektóre osoby szybciej dochodzą do siebie w trakcie przeziębienia. Nasilenie i rodzaj objawów, mogą się różnić ze względu na indywidualne cechy i w zależności od tego, jaki wirus zaatakował. Przykładowo gorączka jest częsta u dzieci, ale rzadziej występuje przy przeziębieniu u dorosłych.

Szczyt nasilenia choroby pojawia się po 1-3 dniach od pierwszych symptomów. Poszczególne objawy przy przeziębieniu mogą trwać:

Mimo średnich perspektyw na szybką rekonwalescencję pamiętajmy, że są łatwo dostępne środki zaradcze, które pomogą złagodzić objawy i sprawią, że poczujemy się lepiej.

Jeśli już dopadło nas przeziębienie, to powinniśmy liczyć się z tym, że nie minie ono w ciągu jednego czy dwóch dni. To nie oznacza, że musimy się poddać chorobie. Te sposoby zmniejszą objawy przeziębienia:

Przeczytaj też: Co jest dobre na przeziębienie?

Kilka produktów wykazuje pewne właściwości skracające czas trwania przeziębienia, ale dowody naukowe co do ich skuteczności są niespójne. To np.:

Najlepsze będzie wykorzystanie różnych sposobów i kompleksowe zadbanie o siebie w trakcie przeziębienia. Picie płynów, lekka dieta, nawilżanie powietrza i odpoczynek to najlepsze, co możemy w tym czasie dla siebie zrobić.

Często stosowane leki, które mogą pomóc przy podobnych objawach, ale nie będą skuteczne na przeziębienie, to:

W przypadku stosowania leków u dzieci (również tych dostępnych bez recepty) zawsze należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce produktu. Niektóre z nich mogą być szkodliwe. Nawet pozornie łagodne leki na kaszel lub katar mogą być niebezpieczna dla najmłodszych.

Większość z nas nie uniknie przeziębienia. Osoby dorosłe chorują 2-3 razy w roku, a małe dzieci nawet 8 razy w roku. Osoby starsze przechodzą przeziębienie średnio raz rocznie. Możemy jednak podjąć kroki, dzięki którym będziemy chorować rzadziej.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeziębieniom jest mycie rąk, zasłanianie ust i unikanie kontaktu z chorymi. Badania dowodzą też, że cynk może być skuteczny w zmniejszaniu liczby przeziębień rocznie, zwłaszcza u dzieci. Ale tu wyniki badań nie są jednoznaczne i istnieje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. W zapobieganiu przeziębieniom przydatne są również probiotyki oaz częste płukanie ust i gardła.