Przekraczasz powoli 30-tkę i problemy z trądzikiem powinnaś mieć już dawno za sobą. Burza hormonalna okresu dojrzewania minęła, tymczasem Twoją twarz ciągle pokrywają czerwone szpecące kropki. Zazdrościsz koleżankom promiennej cery, ale mimo, iż stosujesz się do ich porad – korzystasz z całej gamy specjalistycznych kosmetyków, zrezygnowałaś z ukochanej czekolady i ostrych przypraw – nie potrafisz poradzić sobie z uciążliwym problemem. Czujesz się jak nastolatka – niekoniecznie przeżywająca swoje najlepsze dni. Straciłaś już nadzieję, że Twoja skóra może być gładka i promienna? Nie poddawaj się! Z trądzikiem w wieku dojrzałym można skutecznie walczyć.

Skąd się bierze trądzik po 30. roku życia? Przyczyny mogą być różne, m.in.:

długotrwały stres powoduje wytwarzanie androgenów – hormonów odpowiedzialnych m.in. za pracę gruczołów łojowych oraz mieszków włosowych,

chlor zawarty w wodzie z kranu wysusza skórę, powodując nadmierny łojotok,

niedokładnie zmyty makijaż zatyka pory i powoduje stany zapalne,

w zimie, przy działającym c.o. powietrze w pomieszczeniach jest suche, co prowadzi do nadmiernej pracy gruczołów łojowych,

zażywanie źle dobranej antykoncepcji lub jej nagłe odstawienie powoduje wahania hormonalne w organizmie,

zła dieta – zbyt dużo cukru i ostrych przypraw lub tłuszczów, nieregularne posiłki, a także używki nasilają stany zapalne skóry.

Cera trądzikowa wymaga specjalnej pielęgnacji, aby uniknąć szpecących „pamiątek” w postaci blizn. Sam zdrowy tryb życia nie wystarczy – chociaż jest oczywiście niezwykle istotny dla walki z trądzikiem. Ważne jest, aby mądrze wybrać odpowiedni dla siebie i skuteczny preparat do codziennej pielęgnacji, spośród licznej oferty aptek i drogerii. Najlepiej korzystać z kosmetyków jednego producenta, ponieważ wzajemnie uzupełniają swoje działanie. Skuteczne preparaty przeciwtrądzikowe powinny: zmniejszać wydzielanie sebum, działać antymikrobowo, przeciwzapalnie bezpośrednio i pośrednio oraz normalizować keratynizację (rogowacenie) mieszków włosowych.

Badania udowodniły, że wczesne rozpoczęcie odpowiedniego postępowania terapeutyczno-pielęgnacyjnego skraca okres procesu chorobowego i zapobiega powstaniu poważnych powikłań.

Dermokosmetyki ACNAID® działają silnie antybakteryjnie i przeciwzapalnie, maksymalnie redukując zmiany trądzikowe o charakterze zapalnym i niezapalnym. Stosowane zapobiegawczo na stany zapalne skóry nie dopuszczają do powstawania nowych wyprysków. Działają szybko, precyzyjnie i skutecznie. To naturalne biologiczne układy antymikrobowe o silnych właściwościach oksydacyjnych i komedolitycznych. Na dermokosmetyki ACNAID® nie można się uodpornić. W serii produktów do pielęgnacji cery trądzikowej ACNAID® znajduje się żel punktowy, zawierający pierwszą gotową formulację 4% H2O2 Nadtlenku wodoru (najwyższe stężenie na rynku preparatów przeciwtrądzikowych) + 0,5% Kwasu salicylowego.

W skład serii wchodzą:

ACNAID® Cleanser – Innowacyjne kremowe mleczko oczyszczająco-kondycjonujące do skóry trądzikowej. Ta ekskluzywna formuła oparta na ekstrakcie z białej herbaty zapewnia bezpieczne i głębokie oczyszczanie kondycjonujące. To idealny preparat do stałej pielęgnacji dla cery normalnej, suchej i mieszanej. Produkt można stosować dowolnie często, w zależności od potrzeb. Opakowanie jest bardzo ekonomiczne, wystarcza nawet na 2 miesiące pielęgnacji. Cleanser może być stosowany w okolicach oczu – nie podrażnia. (Uwaga! Nie zastępuje środków do demakijażu.)

Po oczyszczeniu wstępnym preparat można nanieść ponownie na twarz i delikatnie wklepać jak maseczkę. Doskonale się wchłania i zapewnia miękkość skóry z jednoczesnym procesem długotrwałego oczyszczania.

• POLIFENOLE: Katechiny

• działanie anty-aging

• działanie kojąco-łagodzące

• działanie antyoksydacyjne

• FLAVONOIDY

• działanie antyoksydacyjne

Sugerowana cena detaliczna: 50zł za tubę 200ml

Dostępny w dobrych aptekach.