Kocanka to roślina pochodząca z rodziny astrowatych, która występuje na terenie większości krajów w Europie, a także na Syberii. Rośnie głównie na glebach suchych i piaszczystych – wydmach, drogach polnych czy ugorach.

Osiąga wysokość około 30 cm. Charakteryzuje się żółtymi kwiatami w kształcie koszyczków. Kocanka kwitnie zwykle od lipca do października. Jest świetnym dodatkiem do okolicznościowych bukietów. Roślina znana jest jednak z czegoś zupełnie innego.

Mowa o jej prozdrowotnych właściwościach. Kocankę najlepiej zebrać już na początku sezonu, czyli w kwietniu, a później ususzyć jej kwiatostan. Kocankę można również kupić w sklepach zielarskich. Opakowanie kosztuje zwykle od 2 zł do 5 zł. Suszone kwiaty następnie można spożywać w formie naparu, nalewki lub oleju.

Kwiaty kocanki zawierają olejki eteryczne, woski, karotenoidy (naturalne przeciwutleniacze) i flawonoidy (związki chemiczne, które działają przeciwzapalnie i przeciwalergicznie). Dzięki wymienionym wyżej składnikom kocanka charakteryzuje się bardzo silnymi właściwościami prozdrowotnymi.

Kwiaty kocanki przede wszystkim polecane są osobom, które mają problemy z wątrobą. Regulują procesy trawienne, łagodzą stany zapalne, a także ułatwiają trawienie pokarmu. Roślina stymulująco działa również na pracę trzustki.

Inne właściwości kocanki:

zmniejsza opuchliznę, np. w przypadku złamań czy stłuczeń,

oczyszcza organizm, np. w przypadku zatrucia,

działa rozkurczowo i dobrze radzi sobie np. z bólami menstruacyjnymi,

działa moczopędnie,

działa rozluźniająco i pomaga walczyć ze stresem

działa antybakteryjnie i oczyszczająco, polecana zwłaszcza w przypadku trądziku oraz alergii i stanów zapalnych skóry,

działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie

bardzo dobrze nawilża i regeneruje skórę

wzmacnia barierę lipidową naskórka,

działa przeciwzmarszczkowo,

pomaga na infekcje górnych dróg oddechowych.

Z kocanki samodzielnie można przygotować tonik nawilżający. Łyżkę stołową kwiatów należy zalać szklanką gorącej wody. Po ostygnięciu odcedzamy napar i umieszczamy w pojemniku z atomizerem. Tonik świetnie sprawdzi się do codziennej pielęgnacji skóry. Należy pamiętać o jego krótkim terminie ważności. Produkt nie zawiera konserwantów, powinien być trzymany w lodówce i wykorzystany w ciągu 5 dni. Inaczej się zepsuje.

W sklepach zielarskich zakupić można również olej z kocanki. Nie należy go jednak spożywać. Przeznaczony jest on jedynie do użytku zewnętrznego. Kilka kropli oleju można rozsmarować bezpośrednio na skórze lub dodać do ulubionego kremu czy balsamu do ciała.

Napar z kocanki

Z kwiatów kocanki bardzo łatwo można przygotować napar. Łyżkę suszonych kwiatów należy wsypać do szklanki i następnie zalać wrzącą wodą. Napar powinien parzyć się 15-20 minut. Po tym czasie można go odcedzić i wypić. Taki napój można z powodzeniem pić nawet 3 razy dziennie.

Nalewka z kocanki

Kocanka dobrze sprawdzi się także w postaci nalewki. Jej przygotowanie wymaga jednak znacznie więcej czasu niż przygotowanie naparu.

Składniki:

10 łyżek ususzonych kwiatów kocanki,

5 łyżek miodu lub pół szklanki cukru,

pół litra spirytusu.

Składniki należy połączyć, wlać do słoika lub szczelnie zakręconej butelki i odstawić w ciemne miejsce. Po dwóch tygodniach nalewka jest gotowa do spożycia, wymaga jedynie odcedzenia kwiatów. W przypadku problemów trawiennych należy spożywać dziennie 1 łyżeczkę nalewki.

