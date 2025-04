Aloes Young z dodatkową porcją naturalnej witaminy C wpływa na prawidłowy rozwój organizmu dzieci w wieku szkolnym (4-16 lat).

Preparat wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i ogólnie wzmacnia organizm, dostarczając młodemu organizmowi podstawowych związków odżywczych: węglowodanów, aminokwasów, witamin z grupy B, witamin: A, E oraz enzymów biorących udział w procesach trawienia i przyswajania składników pokarmowych. Aloes Young wzbogacono naturalną witaminą C (uzyskiwaną z owoców Malpighia acerola – egzotycznego drzewa rosnącego w lasach Ameryki Południowej i Środkowej), która wchłania się szybciej niż syntetyczna i jest łagodna dla śluzówki żołądka. Pomaga ona zapobiegać anemii, wspomaga zwalczanie infekcji, wspiera przemianę materii i zwalcza wolne rodniki. Aloes Young składa się w 99,7% z soku pozyskiwanego z miąższu – pozbawionych skórki – liści aloesu zwyczajnego.

Substancją słodzącą w Aloesie Young jest fruktoza – cukier prosty przyjazny dla dziecięcego żołądka, słodszy od tradycyjnego cukru i dlatego do uzyskania efektu wystarcza mniejsza ilość.

Aloes Young z naturalną witaminą C firmy Alter Medica w opakowaniu o objętości 500 ml kosztuje ok. 29 zł i można go kupić w dobrych aptekach i sklepach zielarskich albo zamówić na stronie www.prostoznatury.pl.

