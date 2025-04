Prawo czerpania radości z życia przysługuje każdemu, niezależnie ile"krzyżyków" ma na karku. Co jednak począć, gdy na drodze do pełni szczęścia stają tak przyziemne sprawy jak na przykład niezadowalający nas wygląd?

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego kobiety zamieszkujące rejon Morza Śródziemnego tak długo zachowują młodość? Główną przyczyną jest dieta i sposób odżywiania. Spożywa się tam przede wszystkim dużo nieprzetworzonych owoców i warzyw, które są niezwykle bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kwasy te są obecne także w rybach, takich jak łosoś i tuńczyk, a także w oliwie, która niemal całkowicie zastąpiła tam zwykły olej.

Ciężko jednak zmienić nawyki żywieniowe nabyte przez lata. Możemy zatem skorzystać z preparatów, które zostały stworzone specjalnie dla osób nie mających czasu bądź ochoty na zmianę przyzwyczajeń, ale chciałyby jednocześnie i zdrowo, i pięknie wyglądać. Jednym z takich suplementów diety jest Alphol omega plus, produkt firmy Tymofarm. Jego formuła opracowana została zgodnie z założeniami diety śródziemnomorskiej.

Jednym z głównych składników Alpholu są wspominane już wcześniej niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli NNKT. Ich działanie dostrzeżemy najłatwiej na

skórze – będzie ona jędrniejsza, bardziej odżywiona i nawilżona. Kwasy te zredukują także zbędny tłuszczyk i znacznie zmniejszą cellulit. Ponadto, zablokują uwalnianie się wolnych rodników, i oddalą ryzyko takich przypadłości jak miażdżyca czy zawał. Utrzymają cholesterol na właściwym poziomie.

Alphol zawiera również witaminę E, która zapobiega powstawaniu wolnych rodników w czasie oksydacji kwasów tłuszczowych. Oprócz obrony przed rodnikami działa także doskonale na naczynia krwionośne, wzmacnia mięśnie i serce, chroni przed miażdżycą. Wspiera także skórę, wygładzając zmarszczki.

Niezastąpione działanie witaminy C znane jest od dawna. Jako składnik Alpholu nie tylko regeneruje i nawilża skórę, ale wpływa także na poprawę pracy mózgu. Działa również antydepresyjnie utrzymując doskonały humor, który nabywamy w miarę stosowania preparatu.

Jeśli w diecie obecna jest witamina C, warto dołączyć do niej witaminę H, czyli biotynę. Jest ona odpowiedzialna za wchłanianie witaminy C, a także za zdrowy wygląd skóry i paznokci.

Ważnym składnikiem Alpholu omega plus jest także selen. Walczy on z reumatyzmem, wspomaga serce i likwiduje związki rakotwórcze. Przede wszystkim jednak jest zabójczy dla wolnych rodników i dzięki temu znacznie spowalnia procesy starzenia.

Miesięczna kuracja Alpholem kosztuje ok. 36 zł, a w opakowaniu znajduje się 60 kapsułek. Produkt jest do nabycia w większości aptek bądź na stronie www.tymofarm.pl.