Zwyrodnienie stawów to dolegliwość nie tylko niezwykle powszechna w dzisiejszych czasach ze względu na starzenie się społeczeństw, ale także wyjątkowo dokuczliwa i sprawiająca dużo problemów.

Objawami jakie najczęściej towarzyszą starczym zmianom zwyrodnieniowym są przewlekłe, nieprzyjemne i trudne do zniesienia bóle, a sposobem na radzenie sobie z nimi - leki przeciwbólowe. Środek, chciałoby się powiedzieć, stary jak świat, ale czy na pewno właściwy?

uciążliwymi dolegliwościami. Jak się okazuje, Polacy zażywają powszechnie dostępne preparaty przeciwbólowe (które również można bez problemu kupić w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych, w kioskach z prasą) nawet przy niewielkim bólu, często traktując tabletki jak cukierki. Nasz kraj, wśród państw europejskich, plasuje się w na bardzo wysokiej pozycji w rankingach stosowania leków przeciwbólowych.

Choć środki przeciwbólowe spożywane w niewielkich ilościach nie są niebezpieczne dla naszego organizmu, to stosowane przez dłuższy czas mogą wywoływać wiele niepożądanych efektów. Osobami szczególnie narażonymi na tego typu komplikacje są pacjenci cierpiący na zwyrodnienia stawów.

Farmakoterapia zaawansowanych starczych stanów zwyrodnieniowych stawów, ogranicza się nierzadko tylko i wyłącznie do działania objawowego i zapobiegania bolesnym atakom. Głównie stosowane środki to NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne: paracetamol, diklofenak, piroxycam, ibuprofen, naproxen, ketoprofen). Konsekwencją takiej długoterminowej terapii jest niebezpieczeństwo pojawienia się objawów niepożądanych, jak choćby choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, hamowanie odbudowy tkanki chrzęstnej. Ból często jest tak dotkliwy, że nie wystarczy zwykły lek dostępny bez recepty, a konieczne są analgetyki nieopioidowe, a nawet opioidowe.

Według prof. Eugeniusza Kucharza, preparatami, które wzmacniają efekty kuracji NLPZ, a jednocześnie chronią stawy, są produkty zawierające glukozaminę.

Kilka słów o siarczanie glukozaminy

Glukozamina pełni niebagatelną rolę w funkcjonowaniu chrząstki stawowej, utrzymaniu jej prawidłowej struktury, odbudowie i regeneracji. Ten niepozorny monocukier, występujący naturalnie w więzadłach, chrząstkach i ścięgnach jest substancją wyjściową do syntezy glukozoaminoglikanów, związków budujących chrząstkę stawową. Ma działanie odżywcze dla chrząstki. Jest bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie – glukozamina już po godzinie od podania jest obecna we krwi. Wraz ze starzeniem się organizmu jego zdolność do endogennej syntezy glukozaminy maleje - spada po 50. a nawet po 40. roku życia. Istotne jest uzupełnianie jej niedoborów z zewnątrz - wystarczy 1500 mg tej substancji w dziennej dawce przyjmowanej z suplementami diety, aby zadbać o zdrowie stawów i dostarczyć im substancji, której potrzebują do prawidłowego funkcjonowania.

Suplementy z glukozaminą – wygodna forma wsparcia organizmu

Z uwagi na to, iż degeneracja stawów jest procesem przewlekłym, a osoba z reguły jest w podeszłym wieku, stosowane preparaty powinny nie tylko łagodzić dolegliwości, ale także nieść ze sobą jak najmniejsze ryzyko. Dlatego tak ważne dla wzmocnienia chrząstki jest podawanie siarczanu glukozaminy. Duży profil bezpieczeństwa siarczanu glukozaminy dodatkowo pomógł rozszerzyć listę osób, które w przeciwieństwie do kuracji lekami niesteroidowymi, mogły bez obaw sięgać po suplementy glukozaminy. Glukozaminę mogą stosować osoby z już istniejącym zwyrodnieniem, aby wspomóc organizm, osoby odczuwające trudności w poruszaniu się, aby usprawnić ruch; wspomagająco powinny stosować preparaty z glukozaminą osoby cierpiące na bóle w stawach, a także aktywni, narażeni na kontuzje i urazy - sportowcy. Po glukozaminę powinny też sięgać osoby po 50. roku życia, u których naturalne procesy odbudowy i regeneracji organizmu, w tym narządu ruchu, zostają spowolnione.

