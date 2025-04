ALANTAN - leczy i pielęgnuje skórę

Alantan to jedna z najbardziej znanych serii preparatów leczniczych i kosmetycznych w Polsce. Już od 40 lat cieszy się uznaniem wielu pokoleń Polaków. Hypoalergiczne preparaty Alantan używane są do pielęgnacji noworodków już od pierwszego dnia życia oraz dzieci i osób dorosłych. Wynika to z możliwości ich szerokiego zastosowania, bo Alantany to cała gama leków i kosmetyków do skóry suchej, wrażliwej, atopowej i skłonnej do podrażnień.

Tajemnica skuteczności Alantanów tkwi w doborze substancji czynnych oraz wieloletnim doświadczeniu firmy Zakłady Farmaceutyczne „UNIA", właściciela marki.

Alantoina

Najważniejszą substancją znajdującą się we wszystkich preparatach serii Alantan jest alantoina. Jest to substancja pochodzenia naturalnego, która pobudza rozwój tkanek. Występuje także w zarodkach pszenicy i soi oraz w ryżu, kalafiorze i zielonej fasoli. Rośliny zawierające alantoinę używane są w celach leczniczych już od ponad 2000 lat.

Alantoina swoje powodzenie zawdzięcza właściwościom przeciwzapalnym i ściągającym. Wspomaga oczyszczanie ran i przyspiesza tworzenie naskórka. Dzięki temu Alantany to preparaty nie tylko skuteczne ale i bezpieczne, które można stosować na skórę, ale także na błony śluzowe (w postaci maści).

D-Pantenol

Drugą czynną substancją występującą w niektórych preparatach serii Alantan jest

D-Pantenol (prowitamina B5). Ten skuteczny „hydrokatalizator” wnika głęboko do naskórka, a nawet skóry właściwej i sprzyja utrzymaniu optymalnego nawilżenia. Dzięki temu na co dzień pomaga w walce z problemem suchej skóry, a w przypadku oparzeń znacząco skraca czas gojenia.

Zaufanie

Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo preparatów Alantan sprawia, że cieszą się one nie tylko zaufaniem pacjentów ale także ekspertów. Stosowane są w wielu polskich szpitalach do pielęgnacji dzieci oraz matek po porodzie. Alantany są także najczęściej polecanymi przez farmaceutów preparatami do pielęgnacji skóry: PRODUKT ROKU 2008 w kategorii preparaty do pielęgnacji skóry. Alantan i Alantan Plus posiadają także pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie jako leki skuteczne i bezpieczne, bardzo dobrze tolerowane oraz nie wywołujące działań niepożądanych**.

Seria Alantan w skrócie

Do serii Alantan zaliczamy:



Alantan maść z alantoiną,

Alantan Plus z alantoiną i D-pantenolem (maść i krem).

Do kosmetyków pielęgnacyjnych z alantoiną zaliczamy:

maść ochronna Alantan Plus z witaminą A,

balsam do ciała Alantan plus,

zasypka Alantan

zasypka Altek.

Kosmetyki pielęgnacyjne z serii Alantan mogą być stosowane zapobiegawczo (zasypki), a także chronić wrażliwą skórę przed podrażnieniami, otarciami i zaczerwienieniem. Zabezpieczają także przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak słońce i wiatr (maść ochronna Alantan Plus z witaminą A). Wśród preparatów pielęgnacyjnych znajdziemy też balsamy Alantan Plus (dostępne również w formie aerozolu) przeznaczone do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, szczególnie jednak polecane do skóry suchej, skłonnej do podrażnień.

Dostępność

Seria Alantan to polskie produkty stosowane na co dzień od 40 lat.

Producent preparatów Alantan - Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy to znana i ceniona polska firma z 70-letnią tradycją. Produkuje leki, kosmetyki oraz aerozoli lecznicze, kosmetyczne i techniczne. Wszystkie produkty Zakładów Farmaceutycznych „UNIA” spełniają najwyższe normy jakości.

* Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez „Świat farmacji” wśród polskich aptekarzy

** Badanie przeprowadzono w dniach 10.01- 17.02. 2006 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie



