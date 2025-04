Mimo spędzonych kilku godzin w samochodzie, wycieńczona stresem pakowania i chaosem towarzyszącym wielu wyjazdom - po dotarciu na miejsce nie możesz zasnąć. Taki scenariusz to wakacyjna bolączka wielu wczasowiczów. Nowe miasteczko, nowy pokój, nowe łóżko są obce i ciężko przyzwyczaić się do nieznanego nam terenu. Wysoka temperatura otoczenia również nie sprzyja komfortowemu wypoczynkowi (optymalna temperatura, która powinna panować w sypialni oscyluje wokół 20 stopni C). Czy w ciemnym pokoju liczyć skaczące owieczki czy może tym razem liczyć na siebie i skorzystać z innych sposobów na długi, spokojny sen?

Typowym symptomem bezsenności jest dość długi odstęp czasowy między położeniem się w łóżku, a zaśnięciem. Ten okres może trwać od kilkudziesięciu minut nawet do kilku godzin, podczas gdy zdrowy człowiek zasypia w ciągu 15 - 30 minut. Większości najbardziej doskwiera właśnie utrudnione zasypianie. Rzadziej zdarza się sen płytki, z którego łatwo się wybudzić lub przerwany zbyt wcześnie, gdy budzimy się zanim na niebie pojawi się słońce.

Wyróżnia się trzy rodzaje bezsenności. Jeżeli problemy ze snem zdarzają się sporadycznie i trwają nie dłużej niż dwa tygodnie, wówczas diagnozuje się tzw. bezsenność przygodną. O bezsenności krótkotrwałej mówimy w przypadku, gdy chory nie jest w stanie spać spokojnie od dwóch do czterech tygodni. Insomnia, czyli przewlekłe kłopoty z zasypianiem, ciągnące się ponad cztery tygodnie, wymagają interwencji lekarza.

Problemy z zaśnięciem w podróży zakwalifikować można jako bezsenność przygodną. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że z tym rodzajem zaburzenia można poradzić sobie bez większych trudności przestrzegając kilku zasad oraz tzw. higieny snu. Pomocne mogą być także środki wyciszające i nasenne dostępne w aptekach bez recepty.

Warto zwrócić uwagę na Lunapret, stosowany w przypadku trudności w zasypianiu oraz niespokojnego snu, który można podać także dzieciom od 12 roku życia.

A co poza lekami? Postaw na pewniaki, czyli: ciepła kąpiel wieczorową porą, szklanka gorącego mleka i dobrze przewietrzony pokój. Lek ten skraca czas trwania pierwszej fazy snu przez co przyspiesza zasypianie, pogłębia sen poprzez wydłużenie faz II i III w pełnym cyklu snu przy jednoczesnym zachowaniu porannej świeżości. Sprawdzają się również tabletki takie jak Seneo lub inne mieszanki ziołowe np. Passispasmin czy Neospasmina.

Przestrzegaj też zasad higieny snu:

1. Ogranicz nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę. Wieczorem nawet nie spoglądaj na kawę.

2. Jeżeli nie możesz zasnąć w ciągu pół godziny, nie leż w łóżku bezczynnie. Po prostu wstań i zajmij się czymś - zaczekaj aż pojawi się uczucie senności i dopiero wtedy ponownie spróbuj zasnąć.

3. Unikaj drzemek w ciągu dnia.

4. Spacer lub ćwiczenia relaksacyjne przed zaśnięciem pomogą Ci się wyciszyć.

5. Nie podejmuj wysiłku intelektualnego w porze poprzedzającej zasypianie, staraj się unikać stresujących sytuacji i nadmiernych emocji.

6. Sypialnia nie jest miejscem do oglądania telewizji ani odpowiednim do pracy. Te zajęcia wykonuj przy świetle dziennym w innym pomieszczeniu.

7. Zasypiaj i budź się o stałych godzinach.

8. Zrezygnuj z posiłków przynajmniej na 2 godziny przed snem.

9. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej wilgotności, temperatury i ciszy w miejscu, w którym śpisz.

Odpowiednia ilość snu jest jednym z gwarantów dobrego samopoczucia i zdrowego organizmu. Niezależnie od wieku przywiązujmy dużą wagę do czasu, jaki spędzamy w łóżku - powinno być go wystarczająco dużo by organizm mógł się zregenerować i naładować bateryjki na kolejny aktywny dzień. Nowe otoczenie wymaga przecież szczególnej uwagi - jest tyle do zobaczenia, więc słodkich snów!