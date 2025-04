Połknąć tabletkę, popić, położyć się spać, a po ośmiu godzinach wstać rześkim i wypoczętym... Czy taki efekt można osiągnąć dzięki środkom na sen? Przeczytaj, a poznasz prawdziwe skutki ich działania.

Niestety, żadna pigułka nie wyleczy cię raz na zawsze z bezsenności. Są jednak preparaty, które mogą doraźnie ułatwić zasypianie. Na początek weźmy pod lupę te dostępne bez recepty.

Delikatne środki nasenne

Twoje problemy są efektem pracy zmianowej? Zasypianie może ci ułatwić melatonina. To naturalna substancja regulująca rytm dobowy. Nie działa jednak od razu. By poczuć jej wpływ, trzeba prowadzić kurację ok. 2 tygodni. Jeśli jednak nie sypiasz z powodu nerwów, skuteczniejsze będą preparaty roślinne. Większość z nich zawiera wyciągi takich roślin jak:

passiflora,

melisy,

kozłek lekarski,

goryczka

szyszki chmielu.

Zioła te uspokajają i łagodzą wywołane przez stres dolegliwości (np. utrudniające sen skurcze jelit). Terapeutyczny efekt jest łagodny i krótkotrwały. Preparat zażywa się zwykle ok. godziny przed położeniem się do łóżka.

O czym musisz pamiętać, kiedy bierzesz delikatne pigułki nasenne?

Sam fakt sięgania po pigułkę może jednak w końcu prowadzić do uzależnienia psychicznego. Wynika ono z przekonania, że bez dodatkowego wsparcia nie da się zasnąć. Dlatego nawet środki dostępne bez recepty stosuj tylko w razie wyraźnej potrzeby. Przeczytaj dołączoną do preparatu ulotkę. Dowiesz się z niej, czy lek nie powoduje zaburzeń koncentracji i senności za dnia (ważne dla kierowców i osób pracujących przy maszynach!). Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnych dawek. Jeśli te zalecone nie pomagają, to znaczy, że trzeba poszukać innego rozwiązania.

Środki nasenne na receptę

Są leki, po zażyciu których możesz zasnąć w ciągu kilkunastu minut i obudzić po kilku godzinach. Brzmi obiecująco? Może i tak, ale zanim poprosisz o receptę lekarza, powinnaś poznać także minusy terapii. Obecnie stosuje się głównie dwa rodzaje leków. Starsze z nich to pochodne benzodiazepiny. Ponieważ kumulują się w organizmie, wolno je zażywać nie dłużej niż 4 tygodnie, np. co 3 dni, i w jak najmniejszej dawce. Nawet wtedy często występują skutki uboczne (np. silna senność za dnia, luki w pamięci, zaburzenia widzenia). Bezpieczniejsze są tzw. leki nasenne nowej generacji. Je także stosuje się krótkotrwale, najlepiej doraźnie – gdy pojawia się problem z zaśnięciem.

O czym musisz pamiętać, kiedy bierzesz środki nasenne na receptę?

Nie zwiększaj jednak sama liczby tabletek, nie wydłużaj też terapii (np. biorąc receptę od innego lekarza). Takie postępowanie nie wyleczy cię z bezsenności, za to wpędzi w nałóg, z którego bardzo trudno wyjść. Jeżeli zaburzenia snu nawracają, trzeba przede wszystkim wyeliminować ich przyczynę. Pomóc ci w tym może psychoterapia i zmiana nawyków związanych z zasypianiem.

Domowe sposoby na bezsenność

Bezsenność często miewa banalne przyczyny. Może, gdy je namierzysz i wyeliminujesz, znowu zaczniesz dobrze sypiać. Aby tak się stało, postaraj się uregulować swój rytm dnia i nocy (zawsze wstając

i kładąc się o zbliżonej porze). Zadbaj też o komfort:

