Szczepionki to preparaty medyczne służące do profilaktyki i leczenia chorób. Zawierają hodowane w różny sposób wirusy żywe lub zabite, albo ich fragmenty. Chociaż ich powstanie jest niekwestionowanym sukcesem medycyny i pozwoliło wyeliminować wiele poważnych i śmiertelnych chorób, to jednak szczepienia od lat są tematem kontrowersyjnym. Jedną z budzących skrajne emocje kwestii jest sposób produkcji niektórych szczepionek z wykorzystaniem linii komórkowych, pochodzących z płodów lub zarodków po aborcji.

Czy szczepionki są produkowane z użyciem zarodków lub płodów po aborcji?

Podczas produkcji niektórych szczepionek faktycznie stosuje się linie komórkowe wytworzone z usuniętych podczas aborcji płodów lub zarodków. Nie są to komórki konkretnego płodu czy zarodka, lecz klony. Linie komórkowe pochodzące z materiału ludzkiego są produkowane od lat 60. XX wieku.

Szczepionki produkowane na bazie materiału ludzkiego stosowane w Polsce

W Polsce w ramach obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych istnieją preparaty wytwarzane na bazie materiału ludzkiego. Są to szczepionki przeciwko różyczce (MMR, czyli skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce) oraz przeciwko ospie.

Do produkcji szczepionki MMR wykorzystuje się linię komórkową powstałą z płodu ludzkiego po aborcji, którą przeprowadzono w 1964 roku. Natomiast do produkcji szczepionki przeciwko ospie stosuje się komórki namnożone z usuniętego płodu w 1966 roku.

Inną szczepionką stosowaną w Polsce, która powstała na bazie materiału ludzkiego, jest szczepionka przeciw WZW typu A. Do produkcji wykorzystuje się tę samą linię komórkową co do namnażania wirusa ospy wietrznej.

Eksperci podkreślają, że w tych przypadkach sztuczne poronienie było dokonane z przyczyn pozamedycznych i nie było jego celem uzyskanie materiału do badań czy do produkcji szczepionek.

Jeśli chcielibyśmy proces pozyskania linii komórkowych z komórek zarodka ludzkiego porównać do jakiejkolwiek znanej nam procedury medycznej, to można mówić o dawstwie, jak w przypadku pobierania organów i nie ma to nic wspólnego z decyzją o wykonaniu aborcji - przeczytamy na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia – PZH, Szczepienia Info.

Dylematy religijne

Stosowanie szczepionek wyprodukowanych w powyższy sposób może budzić sprzeciw zwłaszcza natury religijnej. Stanowisko ekspertów Konferencji Episkopatu Polski (KEP) dopuszcza stosowanie szczepionek wykorzystujących linie komórkowe pochodzące z abortowanych zarodków lub płodów, gdy nie ma żadnych innych dostępnych szczepionek danego rodzaju wyprodukowanych w inny sposób.

Duchowni zwracają też uwagę, że korzystanie ze szczepionki nie oznacza akceptacji dla aborcji i nie należy odczuwać winy moralnej z powodu jej stosowania.

Podobne zdanie ma Papieska Akademia Życia Pro Vita - watykańskie towarzystwo naukowe założone przez papieża Jana Pawła II działające na rzecz ochrony życia.

Rodzice powinni szczepić swoje dzieci dla ich dobra i dobra społeczeństwa. (...) Użycie szczepionek nie oznacza współpracy z dobrowolną aborcją – brzmi stanowisko Papieskiej Akademii Życia.

Eksperci kościelni nie są przeciwni szczepieniom. Stanowisko KEP jest takie, że nikt nie powinien być zmuszany do szczepień, jednak każdy powinien powstępować zgodnie z dobrem wspólnym i troską o całe społeczeństwo.

