Szczepionka 5w1 to szczepionka 5-walentna, czyli 5 składnikowa. Uodparniania przeciwko:

błonicy,

tężcowi,

krztuścowi,

poliomyelitis (polio)

Haemophilus influenzae typu b (Hib)

Szczepionka 5w1 nie figuruje wśród obowiązkowych w kalendarzu szczepień 2020, a zatem nie jest finansowana ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Zakup tej szczepionki to wybór rodzica.

Może być refundowana w szczególnych i indywidualnych przypadkach dla dzieci z grupy ryzyka, ale wówczas lekarze przepisują szczepionkę bezkomórkową DTP, a nie 5w1.

I dawka szczepionki w 2 miesiącu życia, po ukończeniu 6. tygodnia życia,

II dawka szczepionki w 4 miesiącu życia,

III dawka szczepionki w 5.-6. miesiącu życia, która kończy podstawowy schemat szczepienia,

IV dawka szczepionki w 16.-18. miesiącu życia, która stanowi formę dawki uzupełniającej.

Zarówno szczepionka pojedyncza, jak i szczepionka 5w1 mogą wywołać NOP. Do typowych powikłań po szczepieniu 5w1 zalicza się:

bolesność miejsca wkłucia,

obrzęk i zaczerwienienie miejsca wkłucia,

gorączka,

biegunka,

wymioty,

niepohamowany płacz,

rozdrażnienie,

utrata apetytu.

Rzadziej:

wysypka,

kaszel,

pokrzywka,

zakażenie górnych dróg oddechowych,

obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych i pachwinowych,

zapalenie oskrzeli,

katar,

świąd.

Bardzo rzadko (rzadziej niż 1:10 000 dawek szczepionki):

przemijający bezdech,

skłonność do powstawania siniaków,

reakcje alergiczne,

utrata przytomności,

drgawki,

obrzęk naczyniowo-nerwowy,

przyspieszony rytm serca.

Pielęgniarka wykonująca zastrzyk powinna w obecności rodzica wyjąć z lodówki i okazać numer serii oraz datę ważności szczepionki. Po szczepieniu należy odczekać 30 minut i obserwować dziecko, czy nie dostało uczulenia.

Jeśli wystąpi gorączka ok. 38°C, należy stosować paracetamol zgodnie z instrukcją na ulotce. W przypadku obrzęku wokół miejsca wkłucia - rozpuść 1 łyżeczkę sody w letniej wodzie i przykładaj dziecku w miejscu wkłucia.

Pamiętaj: każdy niepożądany odczyn poszczepienny należy zgłosić lekarzowi.

Szczepionki 5w1 przepisywane są na receptę przez lekarza. Cena jednej dawki szczepionki wynosi od 120 do 165 zł, ale abstrahując od ceny, to jest to szczepionka trudno dostępna. Najczęściej kupowanymi szczepionkami są Pentaxim oraz Infanrix IPV+Hib.

Wobec każdej szczepionki istnieją przeciwwskazania do jej stosowania, a w przypadku szczepionki 5w1 są to:

uczulenie na szczepionkę lub na którykolwiek z jej składników,

u dziecka wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio czy zakażeniom Haemophilus influenzae typu b,

u dziecka doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu 7 dni po uprzednim podaniu szczepionki przeciwko krztuścowi,

dziecko ma gorączkę sięgającą powyżej 38 °C.

Różnica między szczepionkami 5w1 i 6w1 polega na tym, że 5w1 nie powoduje powstania odporności na wirusowe zapalenie wątroby typu B, a 6w1 tak.

Rodzice często zastanawiają się, czy warto zainwestować w szczepionkę wysoko skojarzoną z uwagi na ilość szczepów (są nieufni i boją się NOP-ów) i czy nie lepiej szczepić „zwykłą” - czyli iść drogą: DTP (3-walentna), IPV, Hib, WZW B i serwując dziecku więcej wkłuć, ale czując się niejako bezpieczniej z tym wyborem.

Jako rodzic wybrałam Infanrix IPV+Hib (5w1) z uwagi na stres, jaki powodują wkłucia u dziecka i u mnie samej oraz wiedzę, że każda szczepionka przechodzi ogrom badań w przeciągu kilkudziesięciu lat, zanim zostanie wprowadzona.

Im dziecko starsze, tym bardziej świadome wizyty szczepiennej - a pamiętaj, że potem należy wszczepiać dawki przypominające. Wówczas wkłuć robi się bardzo duża liczba.

Nowoczesne szczepionki są oparte na wiedzy i pragnieniu wprowadzenia jak najmniej konserwantów i niepożądanych substancji do organizmu dziecka i są bezpieczne.

Tzw. zwykłe szczepionki nie są złe - wielu rodziców nie stać na to, by zrezygnować z bezpłatnych dawek i wydawać kilkaset złotych na szczepienia obowiązkowe i zalecane. Są to preparaty przebadane i sprawdzone.

