Szwedzcy naukowcy, w oparciu o badania kliniczne, stworzyli naturalny preparat skutecznie łagodzący objawy napięcia przedmiesiączkowego – Femal® PMS Forte. Jako jedyny preparat na rynku, który zapobiega dolegliwościom związanym z PMS, nie zawiera hormonów i nie wpływa na gospodarkę hormonalną organizmu. Suplement marki Pharbio to mieszanka unikalnych standaryzowanych pyłków kwiatowych połączonych z witaminą E. Skutecznie poprawia metabolizm, samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz dodaje energii.



W przypadku każdej kobiety zespół napięcia przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome, PMS) stanowi odmienny kompleks dolegliwości fizycznych, psychicznych i emocjonalnych. Przypadłości pojawiają się kilka do kilkunastu dni przed menstruacją i ustępują z chwila jej rozpoczęcia. PMS odczuwa około 70% kobiet bez względu na wiek. Pojawiające się objawy to dolegliwość, które często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.



Opisuje się około 150 symptomów PMS, do najczęstszych należą:

- bóle głowy, mięśni, brzucha,

- opuchlizna, ociężałość, nagromadzenie wody w organizmie,

- zmienność nastroju, rozdrażnienie,

- trudna do opanowania płaczliwość.

Występowanie tych objawów jest związane z wahaniami hormonalnymi cyklu miesiączkowego. Polegają one na nadmiernym wydzielaniu estrogenów w stosunku do progesteronu w drugiej połowie cyklu.

Femal® PMS Forte to unikalny preparat będący sprawdzonym, potwierdzonym naukowo fizjologicznym sposobem łagodzenia objawów związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Preparat jest produkowany z najwyższej jakości składników, zgodnie ze standardami GMP (Good Manufacturing Practice). Liczne badania kliniczne dowiodły, że Femal® PMS Forte zmniejsza i łagodzi dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, nie wpływając na gospodarkę hormonalną kobiety. Unikalny skład produktu stanowi mieszanka standaryzowanych pyłków kwiatowych połączonych z witaminą E zwaną witaminą młodości, posiadającą silne właściwości przeciwutleniające. Pyłek kwiatowy zawiera wiele aktywnych składników tj. aminokwasy, witaminy, makro- i mikroelementy, dlatego też nazywa się go często cudowną odżywką. Wyciąg uzyskiwany jest w zaawansowanym i opatentowanym procesie. W efekcie otrzymuje się skoncentrowane, tylko najbardziej wartościowe składniki aktywne. Ekstrakt z pyłków, który znajduje się w produkcie Femal® PMS Forte jest bardzo dobrze przyswajany przez organizm. Suplement może być stosowany w długim okresie czasu zarówno przez diabetyków jak i osoby z alergią pyłkową. Nie stwierdzono jego działań ubocznych.

Substancje aktywne: Ekstrakt z pyłków kwiatowych (PI82 i GC Fem) 160 mg, Witamina E 5mg.

Opakowanie: 40 tabletek Cena: ok. 43 PLN