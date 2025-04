Spis treści:

Reklama

Mocz zmienia kolor, a jego barwa może świadczyć o różnych problemach zdrowotnych lub odwodnieniu. Czasami mocz staje się zielony. Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Niektóre z możliwych przyczyn to:

spożycie pokarmów lub napojów zwierających zielony lub niebieski barwnik ,

, niektóre suplementy ,

, niektóre leki ,

, infekcje bakteryjne dróg moczowych, zwłaszcza wywołane przez bakterie Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), zwykle wtedy pojawiają się też inne objawy, jak ból podczas oddawani moczu i gorączka,

dróg moczowych, zwłaszcza wywołane przez bakterie Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), zwykle wtedy pojawiają się też inne objawy, jak ból podczas oddawani moczu i gorączka, cholestaza – inaczej zastój żółci, jest to zaburzenie przepływu żółci z wątroby, co może prowadzić do zwiększenia poziomu bilirubiny w organizmie i nadawać zielony odcień moczu,

– inaczej zastój żółci, jest to zaburzenie przepływu żółci z wątroby, co może prowadzić do zwiększenia poziomu bilirubiny w organizmie i nadawać zielony odcień moczu, porfirie – jest to grupa rzadkich wrodzonych lub nabytych zaburzeń metabolicznych, które wpływają na produkcję hemu, obecnego m.in. w hemoglobinie. Niektóre postacie porfirii mogą powodować zielony mocz. Występują też inne objawy, wymagające pilnej pomocy medycznej.

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zaobserwujesz zielony mocz, a nie spożywałeś pokarmów, leków czy suplementów, które mogłyby spowodować taki objaw.

Przeczytaj również: Ciemny mocz - co oznacza?

Pojawienie się zielonego moczu może być spowodowane spożyciem dużej ilości zielonych warzyw, takich jak szpinak, jarmuż albo brokuły. Zawierają one zielony naturalny barwnik zwany chlorofilem, stąd możliwy wpływ na barwę moczu.

Niektóre barwniki (zwłaszcza niebieski i zielony) dodawane do produktów spożywczych (np. słodyczy, kolorowych napojów) również mogą zmieniać odcień moczu na zielonkawy.

Wystąpienie zielonego moczu po jedzeniu i piciu jest zazwyczaj krótkotrwałe. Po kolejnych wizytach w toalecie wszystko wraca do normy. Nie ma powodu do niepokoju w takich przypadkach. Jeśli jednak zauważysz dodatkowe objawy, albo problem nie ustępuje, lepiej skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Zielony mocz może pojawić się po zażyciu niektórych suplementów lub leków. W przypadku suplementów za zielonkawy odcień moczu najczęściej odpowiadają witaminy z grupy B, głównie witamina B 2 (riboflawina). Preparaty, które przyjmujesz, mogą zawierać ten związek w swoim składzie. Warto to sprawdzić. Część ryboflawiny, która nie zostaje wchłonięta, jest wydalana wraz z moczem, powodując jego zielone zabarwienie.

Leki stosowane w badaniach układu moczowego mogą zawierać barwniki, które również zmieniają kolor moczu na zielony. Jest to częste działanie niepożądane i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Leki, po których może pojawić się zielony mocz, to głównie:

propofol, silny lek stosowany w celu znieczulenia ogólnego, lek usypiający stosowany przed operacjami,

błękit metylenowy,

indometacyna (lek na reumatoidalne zapalenie stawów),

niektóre antybiotyki (np. metronidazol),

niektóre leki przeciwgrzybicze,

cymetydyna (lek na chorobę wrzodową i refluks),

amitryptylina (lek przeciwdepresyjny),

triamteren (lek moczopędny),

metoklopramid (lek przeciwwymiotny),

niektóre tradycyjne leki chińskie.

Jeśli zielony kolor moczu nie mija i pojawia się niezależnie od diety czy stosowanej suplementacji lub leków, to trzeba zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia diagnostyki i ustalenia przyczyny problemu. Badania, które mogą pomóc w postawieniu diagnozy, to:

badanie ogólne moczu – pozwala ocenić różne parametry moczu, takie jak ilość białka, glukozy, krwinek czerwonych, leukocytów, pH oraz obecność jakichkolwiek substancji nieprawidłowych.

– pozwala ocenić różne parametry moczu, takie jak ilość białka, glukozy, krwinek czerwonych, leukocytów, pH oraz obecność jakichkolwiek substancji nieprawidłowych. badania krwi – oprócz morfologii mogą to być bardziej szczegółowe testy oceniające, jak pracują nerki i wątroba,

– oprócz morfologii mogą to być bardziej szczegółowe testy oceniające, jak pracują nerki i wątroba, posiew moczu – polega na hodowli materiału pobranego z moczu w celu wykrycia i rozpoznania bakterii lub innych drobnoustrojów odpowiadających za infekcję dróg moczowych,

– polega na hodowli materiału pobranego z moczu w celu wykrycia i rozpoznania bakterii lub innych drobnoustrojów odpowiadających za infekcję dróg moczowych, Badania obrazowe – najczęściej jest to badanie USG nerek.

Lekarz zapyta również o nawyki żywieniowe, przyjmowane leki i suplementy, aby ocenić, czy to nie one mają wpływ na zmianę koloru moczu.

W przypadku wystąpienia zielonego moczu do lekarza należy zgłosić się zawsze wtedy, gdy pojawią się dodatkowe niepokojące objawy, np.:

ból brzucha,

ból podczas oddawania moczu,

gorączka,

krwiomocz,

skąpomocz.

złe samopoczucie.

Wizyta u specjalisty jest wskazana również wtedy, kiedy kolor moczu nie powraca do normy po kolejnych wizytach w toalecie albo mocz ma inne nietypowe cechy (np. nieprzyjemny zapach, pieni się).

Reklama

Czytaj także:

Jak sprawdzić, czy jesteś prawidłowo nawodniony? Zrób prosty test

Leczenie moczem (urynoterapia) – zastosowanie i przeciwwskazania

Zapach amoniaku w moczu, z ust, w pocie. Co oznacza?

Dlaczego po zjedzeniu szparagów mocz ma dziwny zapach?