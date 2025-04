Co roku kilka milionów Polaków zmaga się z zapaleniem zatok. Towarzyszące infekcji ból głowy, katar i gorączka potrafią skutecznie uprzykrzyć życie. Jak sobie z nią poradzić?

Co robić w przypadku zapalenia zatok?

W przypadku podejrzenia zapalenia zatok należy jak najszybciej udać się do lekarza. Odpowiednio dobrana terapia pozwoli nie tylko pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości, ale też zapewni całkowite wyleczenie choroby, ograniczając ryzyko jej nawrotów. Co jednak, jeśli objawy zapalenia zatok dają się we znaki, a do wizyty u lekarza daleko?

Jak leczyć zapalenie zatok?

Czekając na wizytę u lekarza możesz zrobić kilka rzeczy, które pomogą ci złagodzić dolegliwości na czas oczekiwania. Postaw na domowe leczenie zatok, polegające na ziołowych inhalacjach, stosowaniu ciepłych okładów i odpowiednim nawilżeniu. W aptekach dostępne są też leki i preparaty na zapalenie zatok. Działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, dzięki czemu łagodzą objawy choroby. Pamiętaj jednak, by ich stosowanie zawsze skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Terapia na własną rękę nigdy nie zastąpi też wizyty u lekarza!

Jak zapobiegać zapaleniu zatok?

Osoby podatne na zapalenie zatok mogą skorzystać z suplementów diety wspomagających oczyszczanie zatok i działanie błony śluzowej dróg oddechowych. Dzięki nim poprawią swoją odporność na infekcje, a tym samym zwiększą szansę na uniknięcie zapalenia zatok. Pamiętaj jednak by zawsze skonsultować ich stosowanie z lekarzem lub farmaceutą.

