Kofeina zawarta w kawie działa pobudzająco na pracę mózgu. Przyspiesza myślenie, usuwa zmęczenie. Ma to jednak swoją cenę. Po krótkim pobudzeniu zwykle następuje nasilenie zmęczenia i senności. Ponadto większe dawki kofeiny powodują nerwowość, rozbicie myśli i uniemożliwiają koncentrację. To samo działanie mają suplementy diety, zawierające kofeinę (np. IQ Activ lub Diablo Guarana).

Guarana i tauryna

Równie niebezpieczne jak kofeina są guarana i tauryna. Substancje te w dużej ilości są dodawane do napojów energetycznych lub suplementów diety. Guarana jest brazylijskim afrodyzjakiem. Oprócz krótkotrwałego pobudzenia może powodować bezsenność, zmienność nastrojów, ogólne rozkojarzenie. Tauryna przyspiesza metabolizm i szybkość kojarzenia, niestety tylko chwilowo. Kierowca będący pod jej wpływem nie zdaje sobie sprawy z faktycznego stanu swojego organizmu. Może to doprowadzić do wypadku.

Środki stymulujące

Niektóre suplementy diety zawierają w niewielkiej ilości substancje uzależniające wpływające na czynność psychomotoryczną. Często te niewielkie ilości w przypadku przemęczenia lub nadwrażliwości danej osoby mogą zadziałać bardzo silnie. Jeśli wywołają zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, podróż może skończyć się tragicznie.

Środki stymulujące są niebezpieczne także dlatego, że ukrywają prawdziwą przyczynę zmęczenia. Jeśli w organizmie dzieje się coś złego, mamy gorączkę, nie potrafimy się skoncentrować, to nie ryzykujmy podróży. W takiej sytuacji najlepiej zmienić środek transportu lub poprosić kogoś o podwiezienie niż ryzykować zdrowie licząc na zwodnicze działanie środków stymulujacych.

