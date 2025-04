16 z 17

System Monitorowania Glikemii Flash FreeStyle Libre firmy Abbott, pozwala osobom chorym na cukrzycę zmierzyć poziom cukru w 1 sekundę, bezboleśnie i bez konieczności nakłuwania palców. Można go kupić na stronie internetowej www.freestylelibre.pl. Koszt czytnika objętego dwuletnią gwarancją (z możliwością przedłużenia do 3 lat) to 255 zł. Koszt sensora działającego dwa tygodnie to również 255 zł.