Suplement diety Młody Jęczmień Forte Slim w saszetkach. Dla tych, co dbają o kontrolę masy ciała oraz prawidłowy poziom cukru we krwi. Zawiera ekstrakt z młodego jęczmienia w wysokiej dawce - 1000 mg w saszetce, skoncentrowany proszek ananasowy, ekstrakt z morwy białej i owoców gorzkiej pomarańczy, który zawiera p-synefrynę i przyczynia się do kontroli masy ciała oraz chrom. Źródło błonnika błonnika jabłkowego, owsianego oraz żytniego, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu jelit. Cena ok. 19,90 zł/20 porcji