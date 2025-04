Apteczka na wakacje – co do niej spakować? [PRZEGLĄD PRODUKTÓW]

Coś na nadpotliwość, rany, otarcia, naprzykrzające się owady, bolące nogi... Wakacyjna apteczka to coś, co warto ze sobą zabrać bez względu na to, czy planujemy chodzić po górach, czy wylegiwać się nad morzem!