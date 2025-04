Sumowanie działania alkoholu i leków



a) Alkohol ma działanie depresyjne (hamujące) na ośrodkowy układ nerwowy podobnie jak wiele leków nasennych, uspokajających, przeciwastmatycznych, przeciwhistaminowych czy przeciwalergicznych, przeciwpsychotycznych, opioidowych leków przeciwbólowych i innych. W związku z tym działanie alkoholu i tych leków może się wzajemnie nasilać, powodując objawy takie jak po spożyciu znacznie większej ilości alkoholu czy po przedawkowaniu zażywanego leku.

Działanie to dotyczy m.in.

barbituranów ( fenobarbital - Luminal, Cyklobatrbital )

) benzodiazepin ( diazepam – Relanium, Nitrazepam )

) leków p/astmatycznych, p/alergicznych, p/histaminowych, przeciwpsychotycznych ( Chlorpromazyna – Fenactil )

) opioidowych leków przeciwbólowych np. morfina

leków przeciwdepresyjnych zwłaszcza amitryptyliny

leków przeciwreumatycznych np. fenylobutazonu

b) Alkohol w połączeniu z niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi), takimi jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, diklofenak zwiększa ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego.

c) Alkohol zwiększa ryzyko toksycznego działania na wątrobę paracetamolu i witaminy A

d) Ketoprofen, naproksen i ibuprofen mogą doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby, a także krwawień z żołądka i krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka.

e) Alkohol wzmaga efekt hipotensyjny (obniżający ciśnienie) i naczyniorozszerzający nitrogliceryny.

Wpływ leków na szybkość metabolizmu alkoholu



Niektóre leki mogą wpływać na przemiany alkoholu w organizmie. Najczęściej prowadzą do ich spowolnienia. W wyniku tego dochodzi do wolniejszego usuwania alkoholu z organizmu i do podwyższenia jego stężenia we krwi. Działanie to dotyczy m.in.:

werapamilu

cymetydyny

ranitydyny

aspiryny.

Wpływ alkoholu na szybkość metabolizmu leków



Alkohol może nasilać działanie niektórych leków w wyniku:

zahamowania aktywności enzymów metabolizujących leki w wyniku dużej ilości alkoholu wypitego jednorazowo,

pobudzanie aktywności enzymów metabolizujących leki pod wpływem regularnego stosowania małych dawek alkoholu.

Działanie to dotyczy zwłaszcza leków przeciwgruźliczych ( np. izoniazydu),a także tolbutamidu i warfaryny.

Diabetycy leczeni insuliną i pochodnymi sulfonylomocznika (lekami przeciwcukrzycowymi) powinni szczególnie kontrolować ilość spożywanego alkoholu i bacznie kontrolować stężenie cukru we krwi, ponieważ alkohol może doprowadzić u nich do niebezpiecznej dla zdrowia i życia hipoglikemii.