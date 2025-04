Marimer hipertoniczny to hipertoniczny roztwór 100% wody morskiej (odpowiednik 22 g soli/1 I wody) zalecany do oczyszczania i udrażniania nosa w przypadku silnego kataru z dużym obrzękiem błony śluzowej nosa, jako uzupełnienie leczenia stanów zapalnych zatok przynosowych, po zabiegach operacyjnych, a także u osób nadużywających leki obkurczające śluzówkę. Udrożnienie nosa następuje dzięki procesom osmotycznym, bez konieczności używania leków obkurczających błonę śluzową nosa czy preparatów zawierających pseudoefydrynę. Marimer hipertoniczny to naturalny produkt, bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy. Jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 18. miesiąca życia, przed zastosowaniem u młodszych dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

Skutecznie udrażnia i oczyszcza jamę nosową. Spray stanowi uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych – system mikrodyfuzji oraz mechaniczne działanie hipertonicznego roztworu wody morskiej ułatwiają usuwanie wydzieliny w czasie kataru, zapalenia zatok oraz po zabiegach operacyjnych. Zastosowanie roztworu hipertonicznego powoduje resorpcję wody z obrzękniętych tkanek nosa, udrażnia przewody nosowe i ujście zatok przynosowych. Dodatkowo oczyszczanie nosa hipertonicznym roztworem wody morskiej pozwala chronić błonę śluzową przed czynnikami zewnętrznymi i pomaga zapewnić funkcje fizjologiczne nosa: oczyszczającą, nawilżającą i ogrzewająca. Preparat jest idealnym rozwiązaniem dla osób z przewlekłym nieżytem nosa i towarzyszącym mu obrzękiem błony śluzowej. Marimer hipertoniczny to naturalna alternatywa dla kropli obkurczających śluzówkę nosa, których dłuższe stosowanie bez konsultacji z lekarzem (powyżej tygodnia) może powodować jej uszkodzenie. Preparat zawiera cenne pierwiastki śladowe m.in. wykazujący działanie antyalergiczne mangan (Mn) oraz działającą przeciwzapalnie miedź (Cu).

Opakowanie sprayu zawiera 500 dawek. Cena opakowania: spray 100 ml – 25,50 zł