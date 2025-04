Spis treści:

Gdy przyjmujemy lekarstwa, często bez większego zastanowienia sięgamy po coś do popicia. To, co wybierzemy, jest bardzo ważne, ponieważ składniki płynów mogą wchodzić w interakcje ze związkami chemicznymi zawartymi w lekach. W rezultacie dochodzi do różnych reakcji i skutków:

lek może być wchłaniany nadmiernie (może dojść do przedawkowania),

może być zbyt słabo wchłaniany (przez co nie zadziała),

zacznie działać inaczej niż powinien.

Do popijania leków nie należy stosować:

soków , szczególnie soku grejpfrutowego – zmieniają pH w drogach pokarmowych, przez co wpływają na wchłanianie związków; sok z grejpfruta zwiększa wchłanianie leku (1 tabletka może działać nawet jak 5 do 10 tabletek) oraz blokuje działanie enzymu CYP3A4, który odpowiada w jelicie cienkim za rozkład leków,

, szczególnie – zmieniają pH w drogach pokarmowych, przez co wpływają na wchłanianie związków; sok z grejpfruta zwiększa wchłanianie leku (1 tabletka może działać nawet jak 5 do 10 tabletek) oraz blokuje działanie enzymu CYP3A4, który odpowiada w jelicie cienkim za rozkład leków, wody wysoko zmineralizowanej – może zmieniać wchłanianie,

– może zmieniać wchłanianie, kawy – zawiera metyloksantyny wpływające na wchłanianie leków,

– zawiera metyloksantyny wpływające na wchłanianie leków, herbaty – zawiera taniny, które zmniejszają absorpcję leków z przewodu pokarmowego,

– zawiera taniny, które zmniejszają absorpcję leków z przewodu pokarmowego, mleka – zawiera wapń, który wchodzi w interakcje z różnymi lekarstwami jak blokery kanału wapniowego, tetracykliny oraz fluorochinolony,

– zawiera wapń, który wchodzi w interakcje z różnymi lekarstwami jak blokery kanału wapniowego, tetracykliny oraz fluorochinolony, alkoholu – bezwzględnie nie można go łączyć z lekami, takie zestawienie może powodować liczne skutki uboczne, w tym zawroty głowy, nudności, trudności w oddychaniu czy krwotoki wewnętrzne.

– bezwzględnie nie można go łączyć z lekami, takie zestawienie może powodować liczne skutki uboczne, w tym zawroty głowy, nudności, trudności w oddychaniu czy krwotoki wewnętrzne. słodzonych napojów (np. typu cola) – mogą zmieniać wchłanianie leku, a także powodować w przypadku niektórych środków intensywne reakcje w ustach, co utrudni połknięcie,

– mogą zmieniać wchłanianie leku, a także powodować w przypadku niektórych środków intensywne reakcje w ustach, co utrudni połknięcie, napojów energetyzujących – ich składniki (np. kofeina, yerba mate, gurana, L-karnityna) mogą wchodzić w interakcje z lekami, prowadząc do rozmaitych powikłań, w tym toksycznych i ciężkich skutków.

Ale uwaga. Są też wyjątki. Zdarza się, że napój może zadziałać korzystnie w połączeniu z lekiem. Przyjmowane powszechnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (jak ibuprofen, naproksen) powinny być popijane mlekiem, ponieważ chroni ono żołądek przed podrażnieniem. Inny przykład. Czasami konieczne jest przyjmowanie leku z musem owocowym lub zagęszczonym płynem (osoby z utrudnionym przełykaniem). Jeśli nie dochodzi do interakcji z lekiem, wówczas takie rozwiązanie jest dopuszczalne.

Sok grejpfrutowy a leki

Najwięcej badań poświęcono wpływie soku grejpfrutowego na działanie leków. Zdaniem naukowców ten napój ma szereg niekorzystnych działań na leczenie, np. przyjmowany ze statynami (popularne leki na cholesterol) może prowadzić do odkładania się ich w organizmie, co z czasem prowadzi do uszkodzenia wątroby i nerek. Soku z grejpfruta nie powinniśmy łączyć również z:

lekami na nadciśnienie,

lekami immunosupresyjnymi,

antydepresantami,

lekami przeciwhistaminowymi i na alergię.

W większości przypadków leki powinniśmy popijać neutralnym płynem, czyli wodą – przegotowaną, niegazowaną i ostudzoną. Nie powinna być gorąca oraz wysoko zmineralizowana. Specjaliści zalecają, aby leki popijać przegotowaną wodą wodociągową (z kranu), która jest najbardziej neutralna dla naszego przewodu pokarmowego i nie zaburza działania oraz wchłaniania leków.

Niektóre leki popija się dużą ilością płynów, inne mniejszą, na ogół jednak zalecane jest, by po spożyciu leku wypić ok. 200 ml wody.

