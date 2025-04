Warto wspomóc organizm poprzez stosowanie suplementu diety MaxiVision Total. To preparat łączący unikalny zestaw synergistycznie działających składników: wysokiej dawki luteiny (20 mg), nienasyconych kwasów omega-3 (DHA, EPA) i zeaksantyny oraz witamin i minerałów. Luteina stanowi naturalny filtr ochronny siatkówki przed szkodliwym dla struktur oka promieniowaniem UVA i UVB generowanym między innymi przez światło słoneczne. Luteina i zeaksantyna odgrywają kluczową rolę w ochronie antyoksydacyjnej oka (wychwytują i neutralizują wolne rodniki, które odpowiadają m in. za uszkodzenie komórek w naszych oczach).



Nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA) obecne w MaxiVision Total pochodzą z wysokogatunkowego oleju rybiego i są niezbędne dla fizjologicznego funkcjonowania narządu wzroku. Stanowią element budulcowy błon komórkowych fotoreceptorów i innych komórek siatkówki oka, korzystnie wpływają na czułość fotoreceptorów siatkówki oka, na bodźce świetlne, stanowią składnik odżywczy siatkówki oka, ograniczają stres antyoksydacyjny i korzystnie wpływający na fizjologiczne funkcjonowanie narządu wzroku. Biorą czynny udział w procesie widzenia. DHA korzystnie wpływa na stan komórek siatkówki w sytuacjach, kiedy narząd wzroku jest niedostatecznie dotleniony. Jeszcze jedną zaletą MaxiVision Total, dzięki działaniu kwasów omega-3, jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zespołu suchego oka, poprzez dostarczenie optymalnej dawki substancji nawilżających gałkę oczną. Dodatkowo preparat jest wzbogacony o kompleks witamin i minerałów. Antyoksydanty, luteina, astaksantyna, cynk oraz selen, a także substancje obecne w borówce czernicy korzystanie wpływają na funkcjonowanie oczu, chroniąc i regenerując ich strukturę. Dodatkowe przyjmowanie witaminy A, C i E pomaga w zachowaniu dobrego wzroku.

MaxiVision Total jest skierowany do osób, u których występuje ryzyko wystąpienia m.in. jaskry, zaćmy. Powinien być stosowany przez osoby należące do grup zawodowych, które przez charakter pracy lub środowisko, w jakim przebywa, są narażone na ich niekorzystny wpływ na zdrowie oczu. Wygodna, doustna forma preparatu (wystarczy 1 kapsułka dziennie) poprawia komfort stosowania, będąc skuteczną formą profilaktyki zdrowia oczu.