Z pomocą w skutecznej walce z objawami stresu i neutralizacją jego skutków przyszła nam sama natura. 180 lat temu ma bazie 12 ziół leczniczych powstała Melisana Klosterfrau - preparat, który pomaga odzyskać dobre samopoczucie i naturalną harmonię, przywraca równowagę wewnętrzną i spokojny sen. Od tego czasu ten skuteczny lek stosowany jest przez miliony osób na świecie, a jego skład pozostaje niezmieniony.

Reklama

Skład Melisany Klosterfrau to unikalna kompozycja 536 mg liści melisy, 714 mg kłączy omanu, 714 mg korzenia arcydzięgla, 714 kłączy imbiru, 285 mg kwiatów goździków, 285mg kłączy galangi, 71 mg owoców pieprzu czarnego, 714 mg korzenia goryczki, 714 mg owocni pomarańczy, 321 mg kory cynamonowca, 36 mg kwiatów strączyńca oraz 10 mg owoców kardamonu.

Regularne zażywanie 1 do 3 łyżeczek preparatu Melisana Klosterfrau rozcieńczonego podwójną ilością wody, soku lub herbaty gwarantuje przywrócenie spokoju wewnętrznego i uczucia odprężenia.

Melisana Klosterfrau pomaga zwalczyć objawy stresu i jest zalecana do stosowania w przypadku:

- stanów napięcia, wewnętrznego niepokoju

- problemów z zasypianiem

- bólu głowy

- meteoropatia

- dolegliwości miesiączkowania i okresu klimakterium

- dolegliwości żołądkowo-jelitowych (niestrawności, uczucia pełności po posiłku, braku łaknienia)

- objawów zaziębienia

Reklama

Preparat Melisana Klosterfrau jest dostępny w aptekach bez recepty:

- Melisana Klosterfrau 47 ml - ok. 8,10 zł

- Melisana Klosterfrau 95 ml - ok. 12,80 zł

- Melisana Klosterfrau 155 ml - ok. 17,40 zł

- Melisana Klosterfrau 235 ml - ok. 24,30 zł