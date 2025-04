Normy żywienia odnoszą się najczęściej do osoby dorosłej, przed sześćdziesiątką, która nie ma problemów żołądkowo-jelitowych, ma prawidłową masę ciała, nie choruje, nie bierze żadnych leków i żyje bez stresu. Nasuwa się pytanie – któż z nas spełnia te kryteria? Większość osób, które znamy żyje w stresie a prawie połowa z nich ma nadwagę.

Nawet jeśli czujesz się zdrowy i masz prawidłową masę ciała, to nie zawsze możesz zjeść pełnowartościowy posiłek. Często chociażby jeden posiłek dziennie jesz poza domem.

Na jakie niedobory możemy cierpieć?



Większość dorosłych kobiet nie spożywa zalecanych dziennych dawek pirydoksyny (Wit. B6), wapnia, magnezu, cynku, żelaza, witaminy E.

Większość dorosłych mężczyzn nie zapewnia swojemu organizmowi odpowiedniej ilości cynku i magnezu.

Dzieci między drugim a trzecim rokiem życia spożywają za małe ilości cynku, żelaza, witaminy E. Powoduje to wzrost ryzyka wystąpienia upośledzenia umysłowego. Dzieci z niedoborem tych witamin częściej chorują i mogą wolniej się rozwijać.

częściej chorują i mogą wolniej się rozwijać. Małe dzieci piją mleko coraz rzadziej – oszacowano, że aż o 16% mniej niż w latach 70. Ale za to współczesne dzieci piją o 23% więcej gazowanych, słodzonych napojów. A więc nie otrzymują wystarczającej ilości wapnia, który jest tak potrzebny dla prawidłowej budowy kośćca.

Większość z nas je zbyt mało warzyw o ciemnozielonych liściach oraz warzyw ciemnożółtych, w których znajduje się kwas foliowy, żelazo witamina C i mnóstwo innych witamin.

Próba zdrowego odżywiania?



Oczywiście, możesz starać się odżywiać prawidłowo. Czy jest to jednak możliwe? Na przykład kobietom między 25. a 65. rokiem życia zaleca się spożycie1000 mg wapnia. Ta ilość wapnia znajduje się w trzech szklankach mleka, które możesz bez problemu wypić. Ale co zrobić, gdy nie pijesz mleka, nie lubisz go lub masz nietolerancję laktozy?

Rozwiązanie = suplement?



Suplement diety w łatwy sposób może dostarczyć do Twojego organizmu brakujących składników. Musisz jednak pamiętać, że nie jest to magiczna tarcza, która uchroni cię przed konsekwencjami złych nawyków, takich jak palenie tytoniu, nadmierne picie alkoholu lub brak ruchu.

Wiadomo, że nie zawsze jest czas na to, by odżywiać się tak, jak należy. Czasem potrzebujesz więcej witamin lub minerałów, których nie możesz otrzymać wraz z jedzeniem. Dlatego suplementy witamin i minerałów są tak ważne, bo przyjmowane każdego dnia pomagają uniknąć ich niedoborów, które powstają najczęściej w wyniku niezdrowego trybu życia.

A może lepiej i łatwiej po prostu zmienić tryb życia? Regularnie uprawiać sport, jeść zdrowe i urozmaicone posiłki, a przed kupowaniem kolejnego dania z „Fast food” zastanowić się, czy jest to konieczne?

Więcej, nie zawsze oznacza lepiej! Niektóre witaminy i minerały przyjmowane w dużych dawkach mają szkodliwe działanie. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Dowiedz się, jak najwięcej o witaminach i minerałach, poradź się lekarza, porozmawiaj z farmaceutą i dopiero wtedy zdecyduj, które suplementy są dla Ciebie najlepsze.