Co to jest – sfałszowany lek?



Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, leki sfałszowanie, to takie, które posiadają:

niewłaściwą substancję leczniczą;

właściwą substancję leczniczą ale w niewłaściwej ilości;

zanieczyszczenia;

sfałszowane opakowanie, którego oznakowanie nie zgadza się z faktycznym składem leku.

Z pojęciem leków sfałszowanych łączy się również pojęcie leków substandardowych, czyli takich, które są lekami „oryginalnymi” ale nie są dobre jakościowo, na przykład zostały przepakowane w celu ukrycia faktycznej daty ważności.

Na jakie leki trzeba uważać i gdzie nie kupować?



Najczęściej fałszowane leki to preparaty poprawiające erekcję u mężczyzn, kupowane zazwyczaj przez Internet lub w sexshopach czy preparaty odchudzające, zamawiane najczęściej przez kobiety w Internecie. Na bazarach można natknąć się również na podrobione antybiotyki, insuliny czy inne leki na receptę.

W Polsce niestety wciąż powszechne jest kupowanie leków poza placówką służby zdrowia, jaką jest apteka.

Dlaczego warto kupić lek w aptece?



Leki, wydawane w aptece pochodzą z pewnego źródła, są kontrolowane pod względem daty ważności (apteczny system komputerowy nie pozwoli na sprzedanie leku, którego termin ważności już upłynął). Warunki przechowywania leków w aptece podlegają ciągłej kontroli – codziennie mierzona, zapisywana i utrzymywana na stałym poziomie jest temperatura powietrza oraz wilgotność; kontroli podlegają również temperatury w lodówkach. Ponad to, osoby wydające leki w aptece zobowiązane są do kontrolowania terapii pacjenta i mogą zapobiec złemu doborowi leku lub nadużyciu tej samej substancji leczniczej. W każdej aptece, przez cały czas pracy, obecny jest co najmniej jeden magister farmacji, do którego można zgłosić się po poradę w zakresie doboru odpowiedniego leku, dawkowania, czy innych wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku.

Czym grozi zażywanie leków sfałszowanych?



Z powyższego względu proceder sprzedawania leków przez Internet, na bazarach lub w innych miejscach, nie posiadających pozwolenia na obrót produktami leczniczymi jest zatrważający. Przede wszystkim zagraża to bezpośrednio zdrowiu i życiu osób kupujących i przyjmujących niesprawdzone leki. Biorąc pod uwagę, iż sfałszowane leki mogą zawierać zanieczyszczenia, złą substancję czynną, zbyt dużą ilość substancji czynnej czy złą datę ważności można założyć nawet tragiczne skutki przyjmowania takich leków. Ponadto kupowanie leków bez kontroli osoby wykwalifikowanej - lekarza lub farmaceuty- jest niedopuszczalne i może mieć również poważne konsekwencje.