Odchudzanie czy wspomaganie?

Suplementy diety można podzielić na dwie grupy: odchudzające i wspomagające (prozdrowotne). Oczywiście największą popularnością cieszy się pierwsza grupa.

Badania pokazują, że w Polsce nawet 20% populacji korzysta z różnego rodzaju suplementów diety, chociaż na ich ulotkach nie znajdziemy obietnicy magicznej i cudownej utraty wagi. Badania udowadniają jednak, że najlepsze efekty uzyskuje się, ćwicząc oraz stosując dietę i suplementy.

Suplementy prozdrowotne

Udowodnione działanie prozdrowotne ma:

kwas foliowy (wady układu nerwowego),

probiotyki (trawienie),

witamina D, selen i zielona herbata (działanie przeciwnowotworowe),

żurawina (układ moczowy).

Prawdopodobne działanie prozdrowotne posiadają:

kwas omega-3 i omega-6 (poprawa profilu lipidowego),

inne antyoksydanty – witamina E, beta-karoten, witamina C, flawonoidy (działanie przeciwnowotworowe i przeciwmiażdżycowe).

Do suplementów poprawiających stan zdrowia i samopoczucie zalicza się również:

magnez,

potas,

wapń,

witaminy: A, B6, B12.

Związki przyspieszające przemianę materii

Suplementy zwiększające metabolizm to ratunek dla osób, które pomimo ćwiczeń i diety nie są w stanie zrzucić nadmiernych kilogramów. Związki te mają za zadanie zwiększyć głównie metabolizm tłuszczu i spalanie samej tkanki tłuszczowej (w tym cellulitu).

Do substancji zwiększających przemianę materii zaliczamy:

kofeinę,

guaranę,

CLA,

L-karnitynę,

cholinę,

ocet jabłkowy,

zieloną herbatę,

wyciąg z bluszczu i innych roślin.

Suplementy zmniejszające łaknienie

Dla osób, które cierpią na silne ataki głodu, idealne będą preparaty zmniejszające łaknienie.

Jest to niejednorodna grupa związków. Część suplementów, zwiększając swoją objętość, jedynie wypełnia żołądek, przez co przedłuża się uczucie sytości (błonnik, pektyny, ekstrakty z alg, guma karaya, guma guar, ispaghul). Druga grupa związków działa bezpośrednio na ośrodek sytości w mózgu (chrom, fenyloalanina, wyciągi z kozieradki, tamaryndowca i korzenia madaru).

Środki przeczyszczające

Są to najczęściej preparaty ziołowe (liście senesu, kora kruszyny, nasiona babki płesznika, mięta i dziurawiec). Jest to dobry pomysł na etap przejściowy, tuż przed rozpoczęciem diety, kiedy ze względu na głód nie jesteśmy jeszcze w stanie ograniczyć pokarmów.

Środków przeczyszczających nie można jednak stosować dłużej niż dwa tygodnie, ponieważ mogą doprowadzić do ciężkiego odwodnienia i niedożywienia organizmu.

Substancje zmniejszające wchłanianie cukrów i tłuszczów

Ten rodzaj produktów może zaciekawić osoby, które mają problem ze zmianą nawyków żywieniowych i stosowaniem rygorystycznych diet. Suplementy tego rodzaju wpływają na metabolizm tkanki tłuszczowej, zmniejszają przemianę cukrów w tłuszcze i hamują same ich przyswajanie z przewodu pokarmowego.

Zaliczamy do nich:

chitynę (chitosan),

kwas lipolowy,

fasolaminę.

Niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem suplementów diety

Rzadko dochodzi do przedawkowania witamin (hiperwitaminoza), ale jest to możliwe, dlatego zawsze należy stosować się do zalecanych w ulotkach dawek.

Większym niebezpieczeństwem jest jednak niedobór witamin. Nawet przyjmując preparaty witaminowe możemy cierpieć na ich niedobory, ponieważ sztuczna forma jest zawsze gorzej przyswajalna niż naturalna.

Jeżeli zaobserwujemy u siebie zaburzenia snu, zmęczenie, bóle głowy, problemy z koncentracją – to znak, że należy „odpuścić” nieco dietę i zaserwować sobie porządny zestaw naturalnych witamin. Do innych działań niepożądanych suplementów diety zaliczamy: nadpobudliwość lub ospałość, wzdęcia, zaparcia, biegunki, łysienie, a nawet zaburzenia rytmu serca.

