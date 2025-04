- Kapsułki Perspi-Block suplement diety to naturalny i bezpieczny sposób walki z problemem nadmiernej potliwości, w których specjalnie dobrane składniki hamują nadmierne wydzielanie potu. Szałwia lekarska korzystnie wpływa na proces regulacji potu - wykazuje działanie przeciwpotne.

- Skrzyp polny i pokrzywa przyczyniają się do nieznacznego zwiększenia objętości wydalanego moczu, co zmniejsza ilość płynów wydalanych przez skórę.

- Melisa działa łagodząco w stanach napięcia nerwowego i związanej z tym nadmiernej potliwości.

Perspi-Block:

- hamuje nadmierne wydzielanie potu

- zmniejsza potliwość na powierzchni całej skóry

- jest naturalny - nie wywołuje skutków ubocznych

- w formie wygodnych do stosowania kapsułek

Uwagi:

Suplement diety Perspi-Block nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest też prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Opakowanie: 30 kapsułek