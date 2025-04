Pichtosept to pastylki do ssania z zawartością naturalnego olejku pichtowego, otrzymywanego z młodych pędów syberyjskiej jodły białokorej. Olejek pichtowy wchodzący w skład pastylek Pichtosept ma charakterystyczny orzeźwiająco-leśny zapach, który kojąco wpływa na nasze drogi oddechowe.

Działa przeciwzapalnie, rozszerza drogi oddechowe, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo łagodzi ból gardła, zmniejsza wydzielanie śluzu w oskrzelach i upłynnia go, działa wykrztuśnie, pobudzając ruch rzęsek wyściełających drogi oddechowe i przyspieszając w ten sposób usuwanie nagromadzonego śluzu. Dzięki temu jest tak skuteczny w leczeniu kataru, kaszlu, grypy, anginy, zapaleniu migdałów i przeziębień.

Ma działanie odkażające nasz układ oddechowy i pokarmowy, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu. Szybko przynosi ulgę w przypadku bólu gardła i podrażnienia górnych dróg oddechowych. Zapobiega uczuciu wysuszenia błon śluzowych towarzyszącemu zwykle tego typu infekcjom, a wzmaganemu często przez działanie uboczne przepisanych przez lekarza środków farmakologicznych.

Olejek pichtowy, zażywany regularnie, działa immunostymulująco, czyli wzmacnia układ odpornościowy i pobudza go do działania oraz ogólnie wzmacnia organizm. Dlatego jest nieocenionym środkiem w czasie przesileń pogodowych. Poza tym, że łagodzi dolegliwości związane z trudnymi porami roku, to jeszcze dzięki swoim lotnym składnikom poprawia nastrój i pozwala się zrelaksować.

Pichtosept – suplement diety firmy Alter Medica w formie pastylek do ssania kupimy w dobrych aptekach i sklepach zielarskich. Możemy go również zamówić na stronie internetowej www.prostoznatury.pl. Opakowanie zawiera 24 pastylki do ssania i kosztuje ok. 9,50 zł. Producent zaleca ssanie do 5-10 pastylek dziennie.