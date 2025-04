Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu jednej serii leku Pediprofen. Preparat stosowany jest u niemowląt i małych dzieci. Ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jakie były przyczyny tej decyzji GIF i którą partię konkretnie wycofano?

Pediprofen wycofany z aptek. O którą partię chodzi?

30 stycznia 2018 roku GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju leku Pediprofen (Ibuprofenum) 20 mg/ml, zawiesina doustna, o numerze serii: J01 i dacie ważności 12.2018.

Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję po tym, jak wpłynęło do nich zgłoszenie z podejrzeniem, że lek nie spełniania wymagań jakościowych. Po weryfikacji tego zgłoszenia GIF natychmiast zdecydował o wycofaniu leku.

Pediprofen to przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny lek dla najmłodszych w formie zawiesiny doustnej. Należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego substancją czynną jest ibuprofen. Stosuje się go u niemowląt i dzieci do 11. roku życia, gdy występują dolegliwości bólowe, na przykład głowy lub zęba i w przypadku gorączki. Lek dostępny jest bez recepty.

