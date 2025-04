GIF ostrzega przed musującym lekiem Febrisan w opakowaniach po 12 i 16 saszetek. Sprawdź, czy nie masz tego produktu w domu. Poniżej podajemy dokładne numery wycofanych serii. W przypadku znalezienia leku należy go zwrócić.

Kiedy stosuje się lek Febrisan?

Febrisan to lek złożony składający się z działającego przeciwbólowo i przeciwgorączkowo paracetamolu oraz kwasu askorbinowego (czyli witaminy C) i leku obkurczającego śluzówkę: fenylefryny chlorowodorku. Wskazaniem do stosowania Febrisanu jest krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar oraz bóle zatok. Przeznaczony jest do stosowania dla osób powyżej 12. roku życia.

Dlaczego wycofano Febrisan?

Serie leku zostały wycofane z powodu wady jakościowej, która polegała na wystąpieniu mikrouszkodzeń w folii opakowania bezpośredniego produktu. Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego ta usterka produktu stanowi potencjalne zagrożenia dla zdrowia lub życia, dlatego decyzja o wycofaniu zyskała rygor natychmiastowej wykonalności.

Które produkty nie powinny być spożywane?

Decyzja GIF dotyczy następujących serii Febrisanu:

Febrisan (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum) (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g), proszek musujący, 12 saszetek:

numer serii: 450549, data ważności: 08.2021

numer serii: 450736, data ważności: 08.2021

numer serii: 450890, data ważności: 08.2021

numer serii: 470597, data ważności: 03.2022

numer serii: 470697, data ważności: 03.2022

numer serii: 474818, data ważności: 04.2022

numer serii: 475009, data ważności: 04.2022

numer serii: 475010, data ważności: 04.2022

numer serii: 475216, data ważności: 04.2022

numer serii: 477001, data ważności: 06.2022

Febrisan (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum) (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g, proszek musujący, 16 saszetek:

numer serii: 442574, data ważności: 04.2021

numer serii: 442744, data ważności: 04.2021

numer serii: 442860, data ważności: 04.2021

numer serii: 443224, data ważności: 04.2021

numer serii: 443341, data ważności: 04.2021

numer serii: 443613, data ważności: 04.2021

numer serii: 449524, data ważności: 07.2021

numer serii: 449910, data ważności: 08.2021

numer serii: 450006, data ważności: 08.2021

numer serii: 450096, data ważności: 07.2021

numer serii: 450297, data ważności: 08.2021

numer serii: 452553, data ważności: 09.2021

numer serii: 456859, data ważności: 09.2021

numer serii: 456860, data ważności: 09.2021

numer serii: 457290, data ważności: 09.2021

numer serii: 470934, data ważności: 03.2022

numer serii: 470935, data ważności: 03.2022

numer serii: 474290, data ważności: 04.2022

numer serii: 474350, data ważności: 04.2022

numer serii: 474635, data ważności: 04.2022

numer serii: 475538, data ważności: 05.2022

numer serii 475540, data ważności: 05.2022

numer serii: 476099, data ważności: 05.2022

numer serii: 476274, data ważności: 05.2022

numer serii: 476500, data ważności: 05.2022

numer serii: 476688, data ważności: 05.2022

numer serii: 476863, data ważności: 06.2022

numer serii: 482115, data ważności: 08.2022

Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

