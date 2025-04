Preparaty do higieny uszu

Wokół higieny uszy powstało wiele mitów. Jedni uważają, że wcale nie powinniśmy się tym interesować, ponieważ natura sama załatwi sprawę, inni zaś zapewniają, że naturę należy wspomagać… Sami jednak wiemy, że nieczyszczone uszy mogą ulec zaczopowaniu przez woskowinę, co niesie ze sobą ryzyko infekcji, niedosłuchu i przykrych dolegliwości bólowych.



Reklama

Fot. Depositphotos



Jeśli chodzi o zasady higieny uszu, są one bardzo proste. Po pierwsze nie wolno zalewać uszu wodą. Po drugie jeśli je czyścimy patyczkami – nie sięgamy zbyt głęboko. Po trzecie – zawsze po kąpieli osuszamy uszy krawędzią ręcznika, na tyle na ile pozwala się ona wprowadzić do zewnętrznej części ucha.

Dla bardziej wymagających, koncerny farmaceutyczne skomponowały dość spory asortyment preparatów do higieny uszu. Pozwalają one oczyścić ucho z nadmiaru woskowiny, zapobiegają zatkaniu ucha, jak również rozpuszczają już utworzone korki woskowinowe.

Anatomia ucha



Ucho to narząd słuchu i równowagi, który dzieli się na trzy części – ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. Ucho zewnętrzne to te struktury, które widzimy gołym okiem, a więc małżowina uszna i przewód słuchowy zewewnętrzny, a także powierzchnia zewnętrzna błony bębenkowej, na której kończy się przewód słuchowy. Ucho środkowe z kolei to przestrzeń powietrzna, odgraniczona błoną bębenkową od ucha zewnętrznego, w której znajdują się m.in. kosteczki słuchowe (wzmacniają fale dźwiękowe) i trąbka słuchowa Eustachiusza. Ucho wewnętrzne budują struktury warunkujące równowagę, utrzymanie prawidłowej postawy (błędnik), a także

właściwe słyszenie (ślimak).

Rola woskowiny



Woskowina to wydzielina uszna będąca mieszaniną wydzieliny gruczołów łojowych i potowych. Ma kolor miodowo-brązowy, jest lepka i bezzapachowa. Odgrywa następujące role:

- oczyszcza i nawilża przewód słuchowy,

- zapobiega rozwojowi bakterii, grzybów i wirusów,

- utrudnia przedostawanie się owadów w głąb ucha.

Jeśli jednak jest jej za dużo, sprzyja zatykaniu się ucha, niedosłuchowi, stanom zapalnym i zakażeniom.

Preparaty do higieny uszu



A-cerumen



Jest przeznaczony do utrzymania higieny uszu i usuwania korków woskowinowych. Preparat jest dostępny w ampułkach dwumililitrowych, co ułatwia jego stosowanie i jest ekonomiczne, ponieważ nie jest zbytnio marnowany. Małe ampułki umożliwiają łatwą aplikację środka, nie narażając na urazy ucha. Dzięki nieco gęstej, tłuszczowej konsystencji – nie wylewa się szybko z ucha i pielęgnuje skórę przewodu słuchowego.

Preparat może być stosowany u niemowląt i małych dzieci. A-cerumen aplikowany regularnie pozwala na stymulację właściwego samooczyszczania ucha. Jest to jeden ze skuteczniejszych preparatów, a przy tym niedrogi.

Cena: 4 ampułki 2ml – 10-15zł



Cerumex MD



To środek rozpuszczający woskowinę uszną, zapobiegający jej twardnieniu i formowaniu się korków woskowinowych. Szybko udrażnia przewód słuchowy i jest polecany w profilaktyce niedosłuchu przewodzeniowego, co ma związek z nagromadzaniem się woskowiny i czopowaniem ucha. Jest to łagodny preparat przeznaczony dla dzieci i dorosłych.

Cena: 15ml – 10-15zł



Remo-vax



Zawiera wysoko oczyszczoną pochodną lanoliny i inne zmiękczające twardą woskowinę składniki. Roztwór Remowax ogrzany temperaturą ciała rozpuszcza nagromadzoną woskowinę i ułatwia jej ewakuację. Preparatu nie wolno stosować w przypadku pęknięcia błony bębenkowej lub innego urazu ucha, a także w stanach zapalnych ucha.

Cena: 10ml – 18-22zł



Solwax Active



To preparat polecany do higieny uszu i rozpuszczania złogów woskowiny. Mechanizm działania polega na uwalnianiu w przewodzie słuchowym zewnętrznym aktywnego tlenu, który wywołuje „odklejanie się” woskowiny. Substancjami wchodzącymi w skład preparatu są carbamide peroxide i inne środki rozmiękczające woskowinę. Przed użyciem preparat należy ogrzać w dłoniach.

Cena: 15ml – 15-17zł



Vaxol



Preparat rekomendowany przez towarzystwa laryngologiczne i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to spray do uszu, na bazie oliwy z oliwek, posiadający anatomiczną końcówkę, którą łatwo i bezpiecznie można operować w uchu, nie uszkadzając błony bębenkowej. Produkt wspomaga samooczyszczanie uszu, zapobiega powstawaniu korków woskowinowych i ułatwia ich ewakuację. Ponadto łagodzi podrażnienia i pielęgnuje wysuszona skórę przewodu słuchowego, zapobiega infekcjom i przedostawaniu się wody do wnętrza ucha.

Reklama

Cena: 10ml za 25-30zł