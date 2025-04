Spis treści:

Reklama

Kubeczek menstruacyjny jest środkiem higienicznym używanym podczas miesiączki. Jest alternatywą dla tamponów i podpasek. Zazwyczaj ma kształt elastycznego dzwonka i pojemność od 15 do 30 ml. Kubeczki menstruacyjne są wykonane z medycznego silikonu, lateksu (uwaga na wrażliwość na silikon) lub tworzywa TPE – takiego, który wykorzystuje się do produkcji smoczków dla dzieci.

Działanie kubeczka menstruacyjnego polega na zbieraniu krwi miesięcznej po umieszczeniu urządzenia w pochwie. Krew spływa z szyjki macicy bezpośrednio do miseczki i jest utrzymywana w postaci płynnej. Raz zaaplikowany kubeczek może być wymieniany nawet co 12 godzin w zależności od jego rozmiaru i obfitości miesiączki.

Kubeczek nie jest nowością. Komercyjna wersja miseczki powstała w latach 30. XX wieku. Początkowo kubeczek pojawił się na rynku amerykańskim, jednak prawdziwą rewolucją okrzyknięto go dopiero po kilkudziesięciu latach.

Aplikowanie kubeczka menstruacyjnego należy rozpocząć od jego wyparzenia – przed każdą miesiączką trzeba go zalać na 5 minut wrzątkiem. Następnie trzeba umyć ręce, ścisnąć kubeczek placami i wsunąć go do pochwy. Jest on na tyle elastyczny, że po umieszczeniu w środku ciała wróci do swojego pierwotnego kształtu i zassie się na tyle, że będzie przylegał do ścianek.

Aby wyjąć kubeczek menstruacyjny, należy pociągnąć za umieszczoną na końcu pętelkę lub wybrzuszenie. Samo pociągnięcie może jednak nie wystarczyć, gdyż kubeczek jest mocno zassany w środku i trzeba go lekko podważyć. Po opróżnieniu pojemniczek należy umyć pod bieżącą wodą, a jeśli nie masz takiej możliwości, przynajmniej przetrzyj go czystą chusteczką. W toalecie publicznej można przemyć go wodą z butelki, jeśli nie ma dyskretnego dostępu do umywalki.

Dobrze dobrany i założony kubeczek jest w pochwie niewyczuwalny, nie przesuwa się, nie uwiera i nie przecieka.

Zużytego kubeczka menstruacyjnego nie trzeba wyrzucać. Wystarczy go opłukać można wykorzystać ponownie. Jeden kubeczek może służyć nawet przez 10 lat. Jednak ze względów higienicznych zaleca się częstszą wymianę, np. co roku. Produkt należy wymienić również wtedy, gdy nosi śladu zużycia: jest pęknięty lub zmienił kolor.

Opinie użytkowniczek na temat kubeczków menstruacyjnych są podzielone. Niektóre kobiety skarżą się na dyskomfort podczas noszenia kubeczka lub jego przeciekanie. Jednak zazwyczaj, jeśli pojawią się takie odczucia, wynikają z nieprawidłowo dobranego rozmiaru. Kubeczki menstruacyjne są dopuszczone do sprzedaży i są uważane za podobnie bezpieczne jak tampony. Nie ma również szczególnych przeciwwskazań do ich stosowania. Należy jednak pamiętać, że używanie kubeczków w bardzo rzadkich przypadkach może zwiększać ryzyko rozwoju wstrząsu toksycznego. Z takim zagrożeniem wiąże się również stosowanie tamponów.

Kubeczek możemy kupić w różnych rozmiarach: S, M, L i XL. Niektórzy producenci oferują ponadto pojemniczki „mini” przeznaczone dla pań o bardzo nisko ułożonej szyjce macicy.

Wielkość kubeczka menstruacyjnego powinna być adekwatna do wieku kobiety (im starsza, tym większy rozmiar), jej aktywności seksualnej (dla dziewic przeznaczone są najmniejsze modele), aktywności fizycznej i ilości porodów.

W razie nieudanej próby zastosowania kubeczka i wyciekania zawartości, warto wypróbować inną wielkość. O pomoc w dobraniu odpowiedniego rozmiaru można również poprosić ginekologa.

Rezultat ma wpływ na wygodę, bezpieczeństwo oraz ryzyko przeciekania. Jeśli środek jest prawidłowo umieszczony, można z nim wykonywać różne aktywności, w tym ćwiczyć oraz pływać.

Cena za kubeczek menstruacyjny waha się od 30 do 130 zł. Wydaje się to być sporą kwotą wydaną jednorazowo, ale w dłuższej perspektywie to oszczędne rozwiązanie.

Kubeczek menstruacyjny jest produktem wielokrotnego użytku – to jedna z jego największych zalet. Jest to więc rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale też oszczędne. Ponadto wygodne i niewyczuwalne (o ile jest prawidłowo założone i ma odpowiedni rozmiar).

Zaletą jest również to, że podczas okresu unikasz ryzyka pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, do czego dochodzi częściej w przypadku stosowania podpasek.

Najbardziej problematyczna w przypadku stosowania kubeczka menstruacyjnego jest jego aplikacja. Może być kłopotliwa szczególnie dla tych kobiet, którym trudność sprawia już samo użycie tamponu. Poza tym poprawne stosowanie pojemnika wiąże się z koniecznością dobrania odpowiedniego rozmiaru, co może nastręczać trudności.

Kolejną wadą może być oczyszczanie kubeczka w toalecie poza domem, gdzie nie zawsze w kabinie jest dostęp do umywalki. Nawet jeśli przetrzesz go wówczas chusteczką, musisz mieć na uwadze, że aplikujesz kubeczek menstruacyjny nie do końca czystymi rękami.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 04.05.2017.

Reklama

Czytaj także:

Wizyta u ginekologa a okres. Czy trzeba odwołać wizytę?

Okres co 2 tygodnie? Co jest przyczyną zaburzeń rytmu miesiączkowego

Okres – gadżety i triki przydatne w czasie miesiączki

Okres po porodzie: często pojawia się szybko bez względu na laktację

Jak skrócić okres - czy można skrócić miesiączkę