Furagina (inaczej furazydyna) to lek przeciwbakteryjny, pochodna nitrofuranu, stosowany w leczeniu niepowikłanych zakażeń układu moczowego. Furagina uszkadza DNA bakterii oraz hamuje syntezę białek bakteryjnych, dzięki czemu niszczy patogeny i hamuje ich namnażanie się w drogach moczowych. Furagina dodatkowo pobudza układ odpornościowy.

Furaginę najlepiej przyjmować razem z posiłkami bogatymi w białko, np. nabiał, jaja, mięso. Lek będzie wtedy skuteczniej działał na bakterie obecne w pęcherzu. Oczywiście przede wszystkim trzeba przestrzegać dawkowania podanego w ulotce.

Preparaty zawierające furaginę na zapalenie pęcherza są dostępne bez recepty. Niestety to sprawia, że wiele osób podchodzi ze zbyt małą rozwagą do dawkowania tego środka oraz do możliwych interakcji, np. tych z alkoholem.

W trakcie przyjmowania furaginy należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ po połączeniu tego leku z alkoholem może rozwinąć się reakcja disulfiramowa. Mówiąc inaczej, wypicie nawet niewielkiej ilości alkoholu w trakcie leczenia furaginą może spowodować bardzo złe samopoczucie, przypominające zatrucie alkoholowe. Pojawić się mogą zmiany skórne, zaburzenie pracy serca i omdlenie.

Alkohol zwiększa też ryzyko zakażenia dróg moczowych, dlatego tym bardziej nie powinien być wypijany w trakcie problemów z pęcherzem. Wszystkie preparaty zawierające furaginę mogą wchodzić w interakcję z alkoholem.

Warto zachować ostrożność i wstrzymać się z piciem alkoholu przez 2-3 dni od zakończenia leczenia furaginą. Alkoholu należy unikać w trakcie całego okresu stosowania furaginy. Biologiczny okres półtrwania leku, czyli czas, w którym stężenie substancji we krwi zmniejsza się do połowy, jest równy 1 godzinie. Mimo szybkiego tempa wydalania leku z organizmu ostrożność jest wskazana.

Wraz z furaginą nie zażywaj witaminy C. Zakwaszone środowisko w układzie moczowym zwiększa ryzyko toksycznego działania leku. Odradzane jest też przyjmowanie innych środków zakwaszających mocz. Poza tym z furaginą nie powinieneś łączyć:

leków alkalizujących zawierających trójkrzemian magnezu - powodują zmniejszone działanie przeciwbakteryjne furaginy,

antybiotyków aminoglikozydowych i tetracyklin - nasilają działanie furaginy,

leków urykozurycznych - mogą zwiększać toksyczność furaginy i osłabiać jej skuteczność,

atropiny - opóźnia wchłanianie leku,

chloramfenikolu i rystomycyny - zwiększają ryzyko toksycznego działania furaginy na krwinki czerwone.

Aby leczenie było skuteczne, nie przyjmuj furaginy w tym samym czasie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (lekami na zgagę). Odczekaj co najmniej 2 godziny, zanim weźmiesz lek.

