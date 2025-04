ProUro to suplement diety dedykowany głównie kobietom. Zawarta w nim witamina C oraz standaryzowany na zawartość proantocyjanów naturalny ekstrakt z owoców żurawiny dobroczynnie wpływają na zdrowie i sprawne funkcjonowanie układu moczowego. Są to cenne składniki naszej diety, o których należy pamiętać każdego dnia.

Reklama

Czytaj także:

Przegląd 15 suplementów na zapalenie pęcherza

Jak leczyć zapalenie pęcherza u dzieci?

Naturalne sposoby na zapalenie pęcherza

Co poradzić na nawracające zapalenie pęcherza?

Jak działa suplement diety Prouro?

Optymalna dawka wyciągu z żurawiny wielkoowocowej, bogata w proantocyjany (36 mg), wytwarza w drogach moczowych środowisko niekorzystne dla rozwoju bakterii oraz wspomaga ich usuwanie z organizmu. Witamina C powoduje natomiast obniżenie pH moczu, co sprzyja utrzymaniu w dobrej kondycji dróg moczowych.

Wskazania do stosowania suplementu Prouro:

Preparat ProUro polecany jest przede wszystkim dla osób odczuwających dyskomfort dróg moczowych, głównie w przypadku przewlekłych i często nawracających infekcji pęcherza, jako środek skracający okres leczenia. Jedna doustna kapsułka dziennie ProUro dba o zdrowie i sprawne funkcjonowanie układu moczowego.

Reklama

Cena: 19 zł za 15 kapsułek