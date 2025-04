Probiotyk - niezbędnik wakacyjnej apteczki

Pierwsze wiosenne promienie słońca to zwiastun zbliżających się wakacji. Mniej cierpliwi pakują już walizki na majówkę. Biura podróży kuszą już letnimi ofertami typu „first minute“. Najpopularniejsze kierunki to: słoneczny Egipt, Tunezja, Turcja, a dla miłośników egzotyki – kraje tak odległe, jak Tajlandia, Indonezja, Malezja.

Czas wakacji i zaplanowany urlop budzi pozytywne emocje. Co zrobić, żeby wyjazd, niezależnie od wybranego kierunku, pozostał równie miłym wspomnieniem?

Jak pokazują badania, prawie połowa turystów, wyjeżdżających do Turcji zgłasza wystąpienie biegunki podczas wyjazdu. Problem ten w znacznej mierze dotyczy dzieci, które w porównaniu z osobami dorosłymi mają niższą odporność i inny skład flory jelitowej.

Pomimo powszechnego przekonania, przyczyną biegunki podróżnych bardzo rzadko bywają bakterie i drobnoustroje. Najczęściej powoduje ją zmiana diety oraz strefy klimatycznej. Tak zwana „faraonka“ może dopaść każdego, niezależnie od stopnia przestrzegania higieny.

W badaniach z 2007 roku, przeprowadzonych z zastosowaniem pięciu różnych szczepów probiotycznych udowodniono, że podając doustny płyn nawadniający wraz z probiotykiem skraca się czas trwania biegunki o 2 dni. Tym samym zmniejsza się ryzyko odwodnienia organizmu oraz wystąpienia niebezpiecznych skutków, tj.: wtórne zakażenie przewodu pokarmowego, grzybica, zniszczenie kosmów jelitowych, czy wtórna alergizacja.

Według ekspertów, podstawą postępowania w biegunce jest nawadnianie organizmu, płyn należy podać jak najwcześniej. Od tego zależy przebieg biegunki i jej nasilenie. Najnowsze zalecenia ESPGHAN (Europejska Komisja ds. Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci) z 2007 roku dodają, że poza nawadnianiem należy rozważyć podanie skutecznego szczepu probiotycznego. Dobrze dobrany probiotyk kolonizuje jelita, walczy z patogenami odpowiedzialnymi za objawy chorobowe, a także chroni przed następstwami biegunek.

KILKA FAKTÓW NA TEMAT PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA W BIEGUNCE U DZIECI

Dlaczego nawadnianie podczas biegunki jest szczególnie ważne u niemowląt?



Noworodki codziennie wymieniają ponad połowę płynów zewnątrzkomórkowych, podczas gdy u dorosłych wymiana ta jest ograniczona do 1/7. Dlatego też utrzymanie równowagi płynowo-elektrolitowej jest trudniejsze u niemowlęcia, niż u osoby dorosłej i ma większe znaczenie.

Jaka powinna być dieta w czasie trwania biegunki?

Po skutecznym nawodnieniu organizmu, powinno się jak najszybciej wrócić do normalnej diety, sotosowanie przed biegunką.

Niemowlęta karmione piersią - Kontynuacja karmienia piersią przez cały czas trwania biegunki

Niemowlęta karmione sztucznie - Mieszanka dla niemowląt stosowana przed wystąpieniem biegunki (po 3-4 godz. nawadniania doustnego)

Starsze dzieci - Dieta stosowana przed wystąpieniem biegunki

Czy sposób nawadniania w trakcie biegunki ma znaczenie?

Soki, coca-cola lub inne słodkie napoje ze względu na zawartość sacharozy lub innych cukrów mogą wręcz nasilić biegunkę i utratę wody. Nawet woda mineralna nie będzie skuteczna. Nie zawiera ona niezbędnych elektrolitów, które są „wypłukiwane“ w czasie biegunki oraz odpowiedniej osmolarności, by zostać wchłoniętą i wykorzystaną przez organizm.

Podczas biegunki warto nawadniać tym, co jest naprawdę skuteczne, a nie dostępnymi pod ręką płynami, gdyż można zaszkodzić a nie pomóc.

