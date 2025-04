Probiotyk w odpowiedzi na alergię

Badania przeprowadzane na świecie dowodzą, że stosowanie probiotyków może być alternatywą dla leków lub diety eliminacyjnej w przypadku alergii.

Do tej pory zapobieganie alergii pokarmowej u dzieci polegało na podawaniu preparatów leczniczo-odżywczych lub wprowadzaniu diety eliminacyjnej dla matki. Metoda ta opiera się na wykluczeniu z diety kobiet ciężarnych oraz karmiących pokarmów, które mogą uczulać. Wiadomo już, że takie postępowanie nie daje gwarancji skuteczności. Chronione w łonie matki dziecko, nie mające jeszcze wykształconej odporności, może w momencie kontaktu z antygenem, zareagować nadreaktywnie na to, na co nie powinno. Przy diecie eliminacyjnej, istnieje również ryzyko wystąpienia niedoborów pokarmowych u matki oraz u jej dziecka. Dlatego takie postępowanie jest coraz częściej krytykowane przez środowiska naukowe.

W 2007 roku Europejska Komisja ds. Żywienia przy Europejskim Towarzystwie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPHGAN) ogłosiła, że nie zaleca eliminowania lub opóźnionego wprowadzania potencjalnie alergizujących produktów spożywczych, zarówno u dzieci zagrożonych ryzykiem wystąpienia alergii, jak i u dzieci zdrowych. Stanowisko takie popierają również polscy eksperci, m.in. prof. Hanna Szajewska z Akademii Medycznej w Warszawie.

Probiotyk alternatywą?

W 2001 roku, w Finlandii przeprowadzono badania wśród kobiet ciężarnych z rodzin atopowych. Uznano, że podawanie probiotyków kobietom w ostatnim miesiącu ciąży, a następnie niemowlętom przez pierwsze 6 miesięcy życia obniża ryzyko wystąpienia alergii u tych dzieci aż o 50%.

Z kolei, wcześniejsze badania z 1997 roku wykazały, że w przypadku zaistniałej już alergii, znacząco przyspiesza ustępowanie jej objawów.

Wiele badań nad Lactobacillus rhamnosus GG poświęcono jego roli w obniżaniu ryzyka alergii wśród dzieci i osób dorosłych. Udowodniono też, że szczep LGG jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i może być stosowany u niemowląt już od pierwszych dni życia.

Prof. Erika Isolauri – światowy ekspert w dziedzinie probiotyków oraz profesor pediatrii z Uniwersytetu w Turku (Finlandia) od lat zajmuje się badaniami nad znaczeniem probiotyków w nadwrażliwości pokarmowej. W swoich pracach badawczych tłumaczy, że powodem pojawienia się alergii pokarmowej u dzieci jest słaba bariera jelitowa (zbyt cienkie, nieszczelne ściany jelit), pozwalająca na przenikanie uczulających substancji (najczęściej białek) z przewodu pokarmowego do organizmu. Zadaniem probiotyku jest „uszczelnienie“ ścianki jelita i utworzenie naturalnej bariery dla alergenów. Udowodniono również, że LGG stymuluje rozwój komórek jelita cienkiego. Ponadto, LGG wpływa bezpośrednio na układ odpornościowy, hamując aktywność komórek o działaniu prozapalnym, które są odpowiedzialne za występowanie i rozwój objawów alergii.

Jaki probiotyk wybrać?

Najważniejsze cechy idealnego probiotyku to:

Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach (LGG było dotychczas przedmiotem ponad 500 badań przeprowadzonych na całym świecie)

Odpowiednia liczba bakterii w preparacie gwarantująca dobroczynny wpływ na zdrowie (Dicoflor 30 = 3 miliardy / Dicoflor 60 = 6 miliardów żywych kultur bakterii w 1 kapsułce/saszetce)

Zawartość konkretnego szczepu, który powinien mieć trzyczłonową nazwę, np. Lactobacillus (rodzaj) rhamnosus (gatunek) GG (szczep) a także kod taksonomiczny wskazujący na zarejestrowanie szczepu w Amerykańskiej Kolekcji Rodzajów Kultur (w przypadku LGG to ATCC 53103). Szczep probiotyczny powinien również pochodzić z przewodu pokarmowego człowieka, mieć zdolność przeżycia w przewodzie pokarmowym i jego kolonizacji (tak, jak w przypadku LGG).

Skład produktu. Dodatkowe składniki w preparacie (np. witaminy, składniki mineralne) mogą wpływać na stabilność preparatu. Z kolei mieszanina różnych szczepów może dawać nieprzewidywalny efekt. Dlatego powinno się zwracać szczególną uwagę na zawartość preparatu probiotycznego.

