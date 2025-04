Współcześni mężczyźni mają do odegrania ciężką rolę: muszą być nie tylko stuprocentowymi samcami, zarówno w pracy, jaki i w zaciszu domowego ogniska, ale też wypielęgnowanymi metroseksualnymi dżentelmenami – podlegającymi ocenie kobiet i innych mężczyzn.

Tymczasem sił ubywa, zanieczyszczone środowisko nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Jedyna rada: radykalnie zmienić styl życia. Żeby to panom ułatwić (wiadomo, mają tyle na głowie) firma Tymofarm wprowadziła na rynek preparat Promen – suplement diety, który dostarcza solidnej dawki energii pozwalającej przeżyć dzień na pełnych obrotach, a wieczorem w pełni cieszyć się z faktu bycia mężczyzną. I ma jeszcze jedną zaletę – zawiera niezbędne do normalnego funkcjonowania męskiego organizmu mikroelementy. A wszystko to w jednej kapsułce.

Żeń-szeń syberyjski (Eleuterokokus) to afrodyzjak, który stymuluje aktywność seksualną, wpływa korzystnie na produkcję testosteronu oraz powstawanie plemników, przez co zwiększa ilość i jakość nasienia, wzmacnia potencję. Poza tym zwiększa wytrzymałość na stres, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, usuwa zmęczenie i wyczerpanie.

Kwasy omega-3 pochodzenia roślinnego, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu, chronią też serce, łagodzą stany zapalne. Poprawiają działanie układu krążenia, a więc mają wpływ na prawidłowe ukrwienie narządów płciowych i erekcję.

Cynk zapewnia prawidłowe działanie męskich narządów rozrodczych, zapobiega chorobom prostaty, bierze udział w syntezie testosteronu oraz nasienia, neutralizuje działanie metali ciężkich.

Selen wraz z witaminą B12 korzystnie wpływa na spermatogenezę, wspomagając funkcje seksualne. Chroni przed uszkodzeniami genetycznymi i zapobiega uszkodzeniom plemników przez wolne rodniki, poprawia parametry nasienia, zwiększa ruchliwość, żywotność oraz ilość prawidłowych, zdolnych do zapłodnienia plemników w nasieniu. Witamina B12 ponadto wpływa korzystnie na wzrost i pracę mięśni, funkcjonowanie układu nerwowego.

Witamina E jako jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy wspomaga działanie selenu na męskość.

Nowe opakowanie Promenu, wystarczające na miesiąc kuracji (30 kapsułek), kosztuje teraz ok. 40 zł. Większe kapsułki Promenu łączą w sobie wszystkie składniki, które dawniej były rozdzielone pomiędzy dwie tabletki: jedną należało łykać rano, a drugą wieczorem. Teraz zapracowani panowie znajdą dwie fazy w jednej kapsułce i nie muszą już pamiętać, aby dwa razy dziennie sięgać po ulubiony suplement diety.

Promen można kupić w dobrych aptekach i na stronie www.tymofarm.pl.