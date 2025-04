Propolki z aloesem, imbirem i olejkiem z trawy cytrynowej to nowy wariant propolisowo-cytrynowych pastylek do ssania, które łagodzą podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz wspomagają naturalną odporność organizmu.

Zawierają ekstrakt Propolisu STAMFI oraz witaminę C, dzięki czemu wykazują działanie łagodzące i wspomagające odporność. W odróżnieniu od wielu preparatów na gardło Propolki nie wysuszają błony śluzowej ani nie pozostawiają nieprzyjemnego, syntetycznego posmaku. Pastylki są dostępne w czterech wariantach: z aloesem, imbirem i trawą cytrynową, z witaminą C, bez cukru oraz z dziką różą i sokiem malinowym. Można je kupić w aptece bez recepty.

Propolki to jedyne na polskim rynku pastylki do ssania, które zawierają Propolis STAMFI. Jest to unikalny standaryzowany ekstrakt propolisu o potwierdzonym pochodzeniu oraz optymalnym składzie i proporcjach najważniejszych substancji, a co się z tym wiąże, o zapewnionym i powtarzalnym poziomie bioaktywności. Pastylki Propolki wykazują działanie łagodzące na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, zaś zawarte w propolisie flawonoidy wspomagają naturalną odporność oraz stymulują procesy oczyszczania organizmu z substancji toksycznych. Nowe PROPOLKI to wyjątkowe połączenie ekstraktów Propolisu STAMFI, aloesu, imbiru oraz olejku z trawy cytrynowej, wzbogacone witaminą C. Aloes znany jest przede wszystkim z właściwości nawilżających, wywiera także pozytywny wpływ na układ immunologiczny. Wyciąg z imbiru wspomaga wydzielanie śliny, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała wysychaniu błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Natomiast olejek z trawy cytrynowej łagodzi przeziębienia oraz zalecany w stanach wyczerpania ze względu na lekkie właściwości uspokajające.

Propolki są do nabycia w aptekach, bez recepty:

- z aloesem, imbirem i olejkiem z trawy cytrynowej 16 pastylek – 9,80 zł

- z witaminą C 16 pastylek - 9,80 zł

- bez cukru 16 pastylek - 9,80 zł

- z dziką różą i sokiem malinowym 16 pastylek - 9,80 zł