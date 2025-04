Pomoc Ukrainie obejmuje różnorodne obszary, w tym kwestie związane z leczeniem. W ostatnich dniach pojawiają się problemy z realizacją recept na leki dla uchodźców z Ukrainy, o których informują pracownicy aptek.

Reklama

Recepta na leki dla osób z Ukrainy - co musi zawierać?

Lekarze POZ mogą wystawiać recepty dla uchodźców z Ukrainy a apteki będą je realizować. Powinny być jednak spełnione pewne warunki. E-recepty powinny być wydrukowane z kodem kreskowym, a w miejscu nr PESEL można wpisać datę urodzenia. Ważne jest, aby w polu uprawnień dodatkowych widniał kod BW, który oznacza posiadanie statusu uchodźcy (pierwszy dokument jest wydawany przez Straż Graniczną podczas przekraczania granicy). Nie wystarczy 4-cyfrowy kod PIN, który zwykle umożliwia nam zrealizowanie recepty na leki. Uchodźcy nie mają numeru PESEL, dlatego aptekarze nie mogą aktywować recept wystawionych przez lekarzy w systemie elektronicznym. Jeśli pomagamy osobom z Ukrainy, przekazujmy tę informację lekarzowi, który wystawia dokument.

Realizacja recept wystawionych poza Polską

Apteki mają obowiązek realizowania recept wystawionych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach UE i poza UE, zatem również recept wystawionych w Ukrainie, z którymi uchodźcy przybyli do Polski.

Prosimy o nieodsyłanie takich recept i zapewnienie dostępu do leku dla osób przedstawiających taką receptę do realizacji - apeluje Naczelna Izba Aptekarska

Recepta na leki wystawiona jeszcze podczas pobytu w Ukrainie powinna spełniać określone warunki, które widnieją w komunikacie NIA. Taka recepta jest realizowana z pełną odpłatnością.

Refundacja leków przysługuje również uchodźcom z Ukrainy?

Aktualnie recepty wystawione uchodźcom z Ukrainy są realizowane za pełną odpłatnością. Ma to zmienić ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy. Rząd polski przygotowuje rozwiązania prawne, które mają uregulować również rozliczenie podmiotom zdrowotnym świadczeń udzielanych osobom z Ukrainy. Przepisy będą działać z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, dlatego placówki medyczne mogą udzielać pomocy w zakresie zdrowia bez obaw.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Teleplatformę Pierwszego Kontaktu w języku ukraińskim m.in. po to, aby można było wypisywać recepty na leki z refundacją. W tym celu należy dzwonić pod bezpłatny numer: 800 137 200 lub skorzystać ze strony internetowej: www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

Farmaceuta może wystawić receptę na leki

W komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego skierowanym do farmaceutów znalazła się informacja, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta również farmaceuta ma prawo do wystawienia recepty. Niezależnie od pochodzenia pacjenta. Dlatego farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla obywatela Ukrainy, a następnie ją zrealizować. Są to jednak recepty płatne w 100%.

Farmaceuci zawsze sami podejmują decyzję o wystawieniu takiej recepty. Jeżeli nie będą się czuli pewnie, to jej nie wystawią. Jeżeli będą mieli przekonanie, że ten lek jest potrzebny i że faktycznie mamy zagrożenie zdrowia, to nie znam przypadków, kiedy było to kwestionowane - mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Apteki pomagają na różne sposoby

W mediach społecznościowych pojawia się wiele informacji na temat różnych akcji pomocowych organizowanych przez farmaceutów. Niektóre apteki oferuję bezpłatne lub tańsze leki, opatrunki, środki dezynfekujące, rezygnują z marży, prowadzą zbiórki potrzebnych artykułów medycznych.

Pakiet pomocy osobom z Ukrainy jest przygotowywany również przez Naczelną Izbę Aptekarską. Ma on obejmować m.in.:

obecność farmaceutów w punktach recepcyjnych lub innych dedykowanych do tego miejscach, na zasadach wolontariatu (m.in. udzielanie profesjonalnych porad na temat stosowania leków, segregacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i koordynacja dostaw),

udostępnienie instrukcji prawidłowego wystawiania i realizacji recept,

pomoc dla farmaceutów przyjeżdżających do Polski (m.in. baza noclegowa, oferty pracy),

wykonywanie bezpłatnych szczepień przeciw COVID-19.

Aptekarze pomagają również w organizowaniu pomocy dla Ukrainy przez chętnych Polaków.

Reklama

Czytaj także:

Jak pomóc Ukrainie? „Potrzebujemy lekarzy z zagranicy. Udostępniajcie wideo z frontu, aby cały świat poznał prawdę”

Pomoc Ukrainie. Poradnik dla osób, które chcą pomóc w transporcie uchodźców z granicy w głąb kraju

Jak realnie pomóc Ukrainie? Wspomóż ukraińskich uchodźców najefektywniej

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? Na ważne pytania o trudne sprawy odpowiada psycholog dziecięca