Azycyna (Azithromycinum) to antybiotyk nowej generacji z grupy makrolidów, zawierający substancję czynną azytromycynę o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym. Działanie Azycyny, podobnie jak innych antybiotyków makrolidowych, polega na blokowaniu syntezy białek bakteryjnych, przez co uniemożliwia rozwój konkretnych patogenów. Lek szybko przenika do tkanek objętych infekcją, dzięki czemu możliwe jest skrócenie leczenia nawet o kilka dni.

Azycyna używana jest do leczenia zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje, które wykazują dużą wrażliwość na azytromycynę. Zaliczyć do nich można:

infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych (m.in. paciorkowcowe zapalenie gardła (angina ropna), zapalenie zatok, zapalenie płuc),

zapalenie ucha środkowego,

choroby przenoszone drogą płciową (zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy, wywołane przez chlamydie),

zakażenia skóry i tkanek miękkich (m.in. liszajec, róża, rumień wędrujący, trądzik u dorosłych).

Dawkowanie Azycyny przede wszystkim zależy od choroby, która jest leczona, oraz wagi pacjenta. Azycyna dostępna jest w dwóch wersjach: w formie tabletek i granulatu, z którego należy wykonać zawiesinę do wypicia.

Jeśli lekarz zalecił formę tabletek, to w przypadku zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich, przyjmuje się zwykle 500 mg Azycyny raz na dobę przez 3 dni.

Jeśli lekarz zalecił formę zawiesiny (zwykle u dzieci), to dawkowanie wynosi 10 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę przez 3 dni. Dotyczy to zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenia ucha środkowego oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich, z wyjątkiem rumienia wędrującego.

Zawiesinę i tabletki przyjmuje się co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po jedzeniu.

W przypadku niektórych chorób (np. przenoszonych drogą płciową) stosuje się nieco inne dawkowanie niż wyżej wymienione. Prawidłową dawkę leku powinien ustalić lekarz. Znajduje się też w ulotce leku.

Azycyna nie może być stosowana u osób z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku:

zaburzeń pracy wątroby,

ciąży (lek może być stosowany tylko wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko; azytromycyna przenika przez łożysko, jednak nie wykazano, aby miała działanie teratogenne),

karmienia piersią (azytromycyna przenika do mleka kobiecego),

ciężkiego zapalenia płuc,

stosowania pochodnych sporyszu (np. ergotamina), ponieważ istnieje ryzyko zatrucia,

leczenia ran związanych z oparzeniem,

ciężkiej niewydolności nerek,

miastenii,

występowania poważnych zaburzeń neurologicznych lub psychicznych,

występowania stanów sprzyjających powstawaniu arytmii (szczególnie u kobiet i osób w podeszłym wieku).

Warto też dodać, że w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach zaobserwowano mniejszy wskaźnik poczęć po podaniu azytromycyny. Nie ma jednoznacznych danych dotyczących wpływu leku na płodność u ludzi.

Jak w przypadku każdego leku, także i podczas stosowania Azycyny mogą pojawić się skutki uboczne. Częste działania niepożądane to:

Warto też pamiętać, że lek może wywołać reakcje alergiczne. Objawy uczulenia to np.:

pokrzywka,

wysypka,

swędzenie,

światłowstręt,

możliwa jest też ciężka reakcja alergiczna, objawiająca się obrzękiem krtani.

Azycyna dostępna jest w aptekach na receptę. Opakowanie zawiera od 3 do 12 tabletek po 250 mg lub 500 mg. Cena leku uzależniona jest od wysokości refundacji oraz liczby tabletek w opakowaniu. Trzeba liczyć się z wydatkiem od 8 zł do ponad 60 zł. Granulat kosztuje ok. 20 zł bez refundacji.

Azycyna jest jednym z leków dostępnych na rynku, które zawierają azytromycynę. Antybiotyk istnieje również pod innymi nazwami, np. Azimycin, Azithromycin, AzitroLEK, Macromax, Sumamed , Bactrazol, Nobaxin. Farmaceuta powinien ci doradzić przy doborze właściwego zamiennika w razie niedostępności leku. Wszystkie leki dostępne są wyłącznie na receptę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.02.2020.

