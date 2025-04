Lek Ozempic, zawierający substancję czynną semaglutyd, stosuje się w formie zastrzyków u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Jest to lek wydawany na receptę. Okazuje się jednak, że trafia do osób zdrowych, którym zależy na redukcji wagi. W rzeczywistości semglutyd to nie cudowny lek odchudzający, a jego stosowanie poza wskazaniami medycznymi jest groźne dla zdrowia.

Alarmująca popularność leku na cukrzycę

Zastrzyki z semgalutydem podaje się samodzielnie w brzuch, udo lub ramię raz na tydzień. Działanie leku polega na regulowaniu wydzielania insuliny przez trzustkę w sposób zależny od glukozy, a dzięki temu poprawie kontroli stężenia glukozy we krwi. Lek spowalnia też opróżnianie żołądka, dlatego zmniejsza apetyt i u wielu osób skutecznie obniża masę ciała. Ten dodatkowy atut stał się źródłem ogromnej popularności leku, który dla coraz większej grupy osób stanowi wyłącznie środek odchudzający.

W rezultacie leku brakuje w aptekach. Pacjenci muszą pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć do miejsc, gdzie można otrzymać lek. Na forach internetowych i w mediach społecznościowych nie brakuje niepokojących doniesień na ten temat.

„Hollywoodzki” sposób na odchudzanie

Niebezpieczny trend promują nie tylko influencerzy, ale też wpływowe i znane na całym świecie osoby. Jedną z nich jest miliarder Elon Musk, który na swoim profilu na Twitterze napisał, że w schudnięciu pomógł mu właśnie semaglutyd. Tajemnicą poliszynela jest, że niektóre hollywoodzkie gwiazdy stosują ten preparat po to, żeby schudnąć. Niestety nie mówi się zbyt wiele o groźnych konsekwencjach tej nieodpowiedzialnej mody.

Jak zdrowe osoby zdobywają lek na cukrzycę?

Semaglutyd (Ozempic) jest lekiem wydawanym na podstawie recepty. Jak więc trafia do zdrowych osób? Tego do końca nie wiadomo. Lekarz powinien przepisywać go na podstawie badań laboratoryjnych i rozpoznanej cukrzycy. Zdarza się jednak, że lek jest przepisywany poza oficjalnymi wskazaniami, zgodnie z tzw. procedurą off-label, osobom z otyłością czy insulinoopornością, ale nie chorym na cukrzycę. Jest to jedna z możliwości. Zainteresowani zdobywają środki farmakologiczne również na tzw. czarnym rynku leków. W rezultacie w aptekach i hurtowaniach brakuje produktu dla osób chorych i faktycznie potrzebujących.

Stosowanie leku na cukrzycę poza wskazaniami zagraża zdrowiu i życiu

Groźne konsekwencje wykorzystywania Ozempicu w celach odchudzających nie ograniczają się tylko do braku tego leku na półkach w aptekach. Lek stosowany przez osoby zdrowe może powodować niebezpieczne skutki. Nie jest on obojętny dla zdrowia. Wpływa na pracę trzustki i stosowany poza wskazaniami może prowadzić do rozregulowania gospodarki hormonalnej. Preparat bardzo często wywołuje dolegliwości żołądkowo-jelitowe: biegunkę i wymioty, a to może prowadzić do odwodnienia i zaburzeń gospodarki elektrolitowej. Wśród możliwych skutków ubocznych są także uszkodzenie wzroku, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego i zapalenie trzustki, które może zagrażać życiu.

Trzeba pamiętać, że semaglutyd jest przeznaczony dla osób z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2. Zdecydowanie nie powinny przyjmować leku osoby zdrowe, którym zależy na pozbyciu się kilku kilogramów. Nie jest to cudowny lek odchudzający. Tym bardziej, że musi być stosowany wraz z właściwą dietą oraz regularną aktywnością fizyczną. Zakończenie kuracji i powrót do niezdrowych nawyków wywołają efekt jo-jo.

Dlaczego lek jest tak ważny dla chorych na cukrzycę?

Zastosowanie leku u chorych na cukrzycę ma wiele zalet. Pozwala kontrolować poziom glukozy w sposób bezpieczny bez ryzyka hipoglikemii (nadmiernego spadku glukozy we krwi). Badania dowiodły też, że lek działa kardioprotekcyjnie, zapobiegając powikłaniom cukrzycy, takim jak udar mózgu czy zawał serca. Jest więc nadzieją dla wielu chorych na lepsze i dłuższe życie, a dla niektórych jedyną szansą na skuteczne leczenie cukrzycy.

