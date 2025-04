Światowe Dni Menopauzy

Wejście w okres menopauzalny oznacza dla organizmu kobiety szereg zmian, zachodzących w sferze fizycznej jak i psychicznej. Wiele kobiet zamyka się w sobie i wpada w wir bezradności, przestaje o siebie dbać. Trzeba jednak uświadomić sobie, że menopauza to naturalny proces biologiczny, nieuchronnie spotka on każdą kobietę, nie ma od niego ucieczki czy drogi odwrotu.

Reklama

A skoro nie można zmienić tego co nieuniknione, trzeba menopauzę zaakceptować i głośno powiedzieć sobie i otoczeniu, że kobieta w tym szczególnym dla siebie okresie może i powinna nadal czuć się dobrze i żyć pełnią życia.

Nie można przejść wokół problemu menopauzy obojętnie - w Polsce jest już ok. 8 mln kobiet w tym okresie. Będzie ich coraz więcej, gdyż społeczeństwo starzeje się a czas życia się wydłuża.

Światowa Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Towarzystwo Menopauzy (IMS) ustanowiły 18. października Światowym Dniem Menopauzy i Andropauzy, by zwróci

ć uwagę na problemy związane z klimakterium oraz sposoby walki z jego objawami i następstwami. Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny towarzyszące dolegliwości okresu przekwitania można łatwo złagodzić, a część z nich nawet całkowicie wyeliminować. Szczególnie w tym dniu należy podkreślać jak ważne dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia są regularne badania, prawidłowa dieta oraz aktywny tryb życia.

Przekwitanie wiąże się ze zmiennością nastrojów, osłabieniem dobrego samopoczucia, uderzeniami gorąca, kołataniem serca, bezsennością, trudnością w koncentracji. Ponadto do objawów klimakterium, które źle się kojarzą większości kobiet, należą zaburzenia przemiany materii. Nasilają się także zawroty i bóle głowy.

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym objawy te mogą się nasilać. Jesienna szaruga wzmaga depresję. Istnieją wszakże skuteczne metody pozwalające cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Objawy przekwitania można złagodzić, sięgając po roślinne hormony, tzw. fitohormony.

Szczególną rolę w redukcji wszystkich tych objawów odgrywa edukacja dotycząca prozdrowotnego trybu życia oraz stosowanie bezpiecznej diety profilaktyki w postaci suplementacji fitohormanami (w przeciwieństwie do HTZ jest to nieinwazyjny sposób na pomoc w złagodzeniu objawów menopauzy naturalnymi składnikami pochodzącym z roślin).

Dla kobiet wchodzących w okres menopauzy dedykowany jest polski dwufazowy preparat Climagyn, który w bezpieczny sposób łagodzi dolegliwości w dzień i w nocy. Jego wyróżnikiem jest oddziaływanie zarówno na sferę psychiczną jak i fizyczną zdrowia kobiety. W dzień uzupełnia dietę w pochodzące z soi izoflawony. Fitoestrogeny korzystnie wpływają na poziom cholesterolu oraz funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy (folacyna) również wspomagają funkcjonowanie układu krążenia. Nocną postać preparatu wzbogacono wyciągiem z melisy i szyszek chmielu a także uzupełniono o magnez i witaminę B6. Melisa i chmiel działają uspokajająco i pomagają w zasypianiu. Magnez wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, uspokaja i tonizuje, a witamina B6 zwiększa jego przyswajalność.

Reklama

Punktem wyjścia do przeciwstawienia się dolegliwościom menopauzy jest akceptacja zachodzących zmian i odpowiednia profilaktyka. Życie podsuwa wiele radości, trzeba śmiało z nich czerpać.