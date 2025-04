Luteina dopochwowa - stosowanie, skutki uboczne

Luteina (progesteron) to hormon płciowy produkowany przez ciałko żółte po owulacji oraz na początku ciąży, a później również przez łożysko. Odpowiada za utrzymanie ciąży. Lekarze przepisują luteinę dopochwową, by zapobiec przedwczesnemu porodowi oraz by wywołać miesiączkę.