Wyjazd na wakacje to przede wszystkim czas zabawy i relaksu. Warto więc zadbać, by drobne dolegliwości zdrowotne nie zepsuły nam tego czasu. Jak się do tego przygotować?

Aby wyjazd był udany, warto zabezpieczyć się przed zdrowotnymi niespodziankami. Pamiętaj jednak o umiarze - weź tylko naprawdę potrzebne środki, które pomogą Ci zwalczyć najczęstsze dolegliwości.

W Twojej apteczce przede wszystkim powinny znaleźć się środki opatrunkowe (bandaże, wyjałowione gazy), woda utleniona i plastry opatrunkowe. Nie zaszkodzi też zabrać zasypki na rany i oparzenia. Pamiętaj też o lekach, które bierzesz na co dzień! Wybór pozostałych leków należy do Ciebie.

Sprawdź, co warto spakować do wyjazdowej apteczki: