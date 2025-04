Na polskim rynku dostępny jest nutraceutyk Myalgan, który został opracowany tak, aby łagodzić liczne objawy fibromialgii, działać na potencjalne przyczyny tej choroby oraz przeciwdziałać dalszemu jej rozwojowi. Na uwagę zasługuje jego bardzo szybkie działanie. Myalgan daje chorym uczucie przypływu energii oraz wpływa na poprawę samopoczucia przede wszystkim, dlatego że zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia krążenie oraz uśmierza bóle, a przywracając prawidłowy rytm wydzielania hormonów, poprawia jakość snu.

Jak działa Myalgan?

Myalgan zawiera składniki aktywne uzyskane za pomocą specjalnej technologii ekstrakcji (tzw. ekstrakcji bio-wzmocnionej, BioEnhanced Extraction®, B.E.E.®) z liści stokrotki, z liści winogron, z owocu ananasa oraz z pestek oliwek. Wyciągi ze stokrotki od wieków stosuje się w zwalczaniu migren, nerwobóli, bólów żołądka itp. Wyciągi z liści winogron i owoców oliwki dostarczają bioflawonoidów, tanin, glikozydów oraz wielu innych witamin i minerałów, które między innymi poprawiają przepływ krwi. Lepsze krążenie zmniejsza napięcie mięśni i ich ucisk na przebiegające w sąsiedztwie nerwy. Dzięki temu chory w mniejszym stopniu narażony jest na charakterystyczne dla fibromialgii bóle, drętwienie i ograniczenie ruchomości stawów. Ekstrakt B.E.E. z owocu ananasa dostarcza m.in. bromelinę - enzym o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym znoszący bóle mięśni i stawów.

W jakiej postaci dostępny jest Myalgan?

Myalgan jest dostępny na polskim rynku w dwóch postaciach – tabletek i kremu. Myalgan Cream to nowa postać preparatu do stosowania zewnętrznego. Jego bardzo istotną zaletą jest dostarczenie składników aktywnych przez skórę, z pominięciem układu pokarmowego, w którym działanie enzymów trawiennych zmniejsza ich aktywność. Myalgan tabletki dostępny jest w opakowaniach po 30, 60 i 120 tabletek, natomiast Myalgan Cream w tubach 50 ml.

Ile kosztuje Myalgan?

Orientacyjna cena Myalgan w aptece opakowania 30 tabletek to ok. 38 zł; 60 tabletek ok. 66 zł, 120 tabletek ok. 115 zł, zaś krem kosztuje ok. 22 zł.