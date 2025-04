Suplementy na piękną cerę - jak działają i czy warto je stosować?

Piękna i zdrowa skóra wymaga codziennej troski: nawilżania, oczyszczania i ochrony. Jednak, gdy zewnętrzna pielęgnacja nie wystarcza, czas rozejrzeć się za dobrym suplementem diety , który uzupełni niedobory diety i skutecznie odbuduję skórę również od wewnątrz. Oto czego możemy się po nich spodziewać.



Skóra to wymagająca inwestycja na całe życie. Na niej, jak na dłoni, widać nasz styl życia. Jeśli żyjemy w ciągłym biegu lub nasza dieta nie jest odpowiednio zbilansowana i nie dostarczamy jej wszytskich niezbędnych składników dla zaspokojenia jej potrzeb, w krótkim czasie odczujemy efekty naszych zaniedbań. Dlatego warto rozejrzeć się za dodatkowym wsparciem dla naszej skóry - suplementem diety, który zadba o nią bez względu na okoliczności.

Kiedy skóra potrzebuje wsparcia?

Gdy mimo codziennej pielęgnacji, skóra wciąż nas nie zadowala, jest przesuszona, szczypie, łuszczy się lub wykazuje wyraźne oznaki zmęczenia - czas zadbać o nią od środka. To najprawdopodobniej efekt mało zbilansowanej diety i stresującego oraz obciążającego organizm trybu życia. W takiej sytuacji wybór odpowiedniego preparatu może okazać się zbawienny dla naszej skóry, która podziękuje nam za troskę w postaci zdrowej, jednolitej i promiennej cery.

Co różni suplementy diety od kosmetyków?

To co czyni znaczącą różnicę między składnikami dostarczanymi w postaci preparatów suplementacyjnych przyjmowanych doustnie a substancjami zawartych w kosmetykach to oczywiście poziom wnikania substancji odżywczych i długotrwałość działania. Tradycyjne kosmetyki działają jedynie na powierzchni skóry, a preparaty witaminowe przenikają do głębszej warstwy naskórka, zatrzymując w jej wnetrzu to co najcenniejsze na dłużej. Taka doustna terapia odczuwalnie podnosi skuteczność działania kosmetyków, a w przypadku problemów związanych z zaburzeniem prawidłowego funkcjonowania skóry, może być również podstawowym sposobem pozbycia się problemu u źródła.

Co powinien zawierać dobry preparat na skórę?

W pielęgnacji skóry niezwykle ważne jest wzbogacenie diety w odpowiednie witaminy, minerały i składniki odżywcze. Skuteczny preparat wpływający na poprawę kondycji skóry powinien zawierać przede wszystkim niezbędną do prawidłowego funkcjonowania witaminę A oraz E.

Witamina A (retinol) przyspiesza odnowę tkanek skórnych, przywracając im jednocześnie właściwą odnowę, w naturalny sposób wzmacnia procesy odtwarzania jej zniszczonych elementów oraz dodatkowo pobudzając regenerację skóry.

przyspiesza odnowę tkanek skórnych, przywracając im jednocześnie właściwą odnowę, w naturalny sposób wzmacnia procesy odtwarzania jej zniszczonych elementów oraz dodatkowo pobudzając regenerację skóry. Witamina E natomiast to jedna z najskuteczniejszych substancji przeciw rodnikowych oraz antyoksydacyjnych. Nie przez przypadek nazywana witamina młodości, ponieważ dzięki niej skóra zachowuje młodzieńczy i promienny wygląd. Jednocześnie ochraniając skórę przed działaniem wolnych rodników, ogranicza pojawianie się pierwszych zmarszczek oraz oznak starzenia. Te niezwykle cenne witaminy znajdziemy w popularnych preparatach Capivit. Już jedna tabletka tego preparatu dziennie, wraz z odpowiednio dobranymi kosmetykami nadadzą skórze zdrowy i młodzieńczy wygląd bez wielu wysiłków. Wystarczy regularne stosowanie, aby uzyskać maksymalne efekt pięknej i zadbanej skóry.

Po jakim czasie widać efekty działania?

W przypadku przyjmowania doustnych preparatów takich jak np. Capivit A+E, warto uzbroić się w cierpliwość. Nie działają one od zażycia pierwszej tabletki, ponieważ preparat potrzebuje czasu, aby dostarczyć skórze odpowiedniej dawki składników jakich mu faktycznie brakuje. Prawdopodobnie pierwsze oznaki poprawy stanu skóry będą widoczne już po miesiącu regularnego stosowania. W tym czasie skóra stopniowo będzie się odbudowywać: pozytywnie wpływając na pigmentację (ujednolicenie koloru) i jędrność skóry, zwalczając tym samym wolne rodniki odpowiadające za starzenie się skóry.

Oprócz regularnej suplementacji warto zadbać o zdrowie oraz o odpowiednią ilość snu, prawidłową dietę, codzienną dawkę ruchu na świeżym powietrzu oraz ograniczenie stresu do minimum. Wszystkie te elementy korzystnie wpłyną na idealną cerę bez skazy.