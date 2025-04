Właściwości lecznicze Skrzypu polnego(Equisetum arvense) znane są od dawna. Ekstrakt ze skrzypu polnego wpływa na metabolizm kolagenu a w konsekwencji na gojenie się ran i odbudowę kości. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i zapobiega ich łatwemu pękaniu wspomagając w ten sposób naturalną regenerację organizmu. Dodatkowo zwiększa odporność na grzybicę i zakażenia bakteryjne. Natomiast dzięki dużej zawartości związków krzemu skrzyp polny zapewnia skórze sprężystość i elastyczność, wzmacnia kruche i rozdwajające się paznokcie oraz powstrzymuje siwienie włosów.

Suplement diety "Wyciąg ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy" to nowa, jeszcze lepsza formuła znanego i sprawdzonego "Wyciągu ze skrzypu polnego z witaminami" stworzona po to, by kompleksowo zadbać o włosy, skórę i paznokcie. Jest to naturalny preparat, o jednym z najbogatszych składów na rynku – zawiera kompozycję 16 niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych, szczególnie potrzebnych dla dobrej kondycji skóry, włosów i paznokci – w tym w jednej tabletce teraz jeszcze więcej skrzypu oraz aż 329 mg drożdży stabilizujących funkcje skóry, wyciąg z alg morskich i pokrzywy oraz witaminy i minerały.

Wyciąg ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy dzięki nowej ulepszonej formule zapewnia również wygodniejsze dawkowanie. Teraz wystarczy tylko 1- 2 tabletki dziennie aby działanie było skuteczne.

Bogaty skład wyciągu ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy pomaga wzmocnić skórę, powstrzymuje wypadanie i siwienie włosów oraz zapobiega łamaniu i rozdwajaniu się paznokci. Zawarty w preparacie Inozytol dba o zdrowy wygląd i wzrost włosów, a także pomaga kontrolować poziom estrogenów (niedobór tego składnika może powodować wypadanie włosów bądź wypryski). Z kolei inny składnik PABA ( kwas aminobenzoesowy) chroni skórę przed niepożądanym działaniem promieni UV.

Zawarte w produkcie drożdże, kompleks witamin z grupy B oraz biotyna gwarantują pełne odżywienie włosów, skóry i paznokci. Wyciąg ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy dba nie tylko o skórę, ale także o cały organizm. Preparat pokrywa bowiem dzienne zapotrzebowanie dorosłej osoby na większość witamin, minerałów i związków bioaktywnych. Jego składniki pełnią również ważną rolę w procesach regeneracyjnych organizmu.

Wyciąg ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy w nowej, jeszcze lepszej formule = Mocne włosy, piękna skóra, zdrowe paznokcie! Dostępny w aptekach na terenie całego kraju w opakowaniu zawierającym 100 tabletek. Zalecane dawkowanie: 1-2 tabletki dziennie. Cena za opakowanie 100 szt. – ok. 26 zł